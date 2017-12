Vader deelt hartverscheurende boodschap om vrouwen te waarschuwen uitstrijkje niet uit te stellen Koen Van De Sype

09u07

Bron: Facebook 996 Facebook De foto's van Donna Lowe, die haar echtgenoot deelde op Facebook. Medisch “Exact een jaar geleden kreeg mijn mooie vrouw, mijn beste vriendin, de moeder van mijn vier prachtige kinderen, mijn wereld, mijn zielsverwant en mijn alles een diagnose die onze levens zou verwoesten en voor altijd zou veranderen.” Dat schreef de Britse Elliott Lowe vrijdag op Facebook. En daarbij postte hij twee foto’s van zijn Donna (32): een van hoe ze vroeger was en een van haar op haar sterfbed. “Ze stelde haar uitstrijkje uit. Er gaat geen dag voorbij dat ik geen spijt heb dat ik haar er niet heen heb gesléépt.”

Donna kreeg vorig jaar, drie dagen voor Kerstmis, te horen dat ze baarmoederhalskanker had. Na een hele reeks tests en scans in de ziekenhuizen van Milton Keynes en Northampton General kwam op 20 januari dit jaar het keiharde verdict. “De kanker was uitgezaaid naar de lymfeklieren in haar bekken en was in het vierde en laatste stadium”, aldus Elliott. “Ze vocht als een leeuwin en onderging zes weken lang elke dag radiotherapie. Ze startte ook chemo, maar moest daarmee ophouden door complicaties. En daardoor zou de diagnose uiteindelijk haar leven eisen.”

Kinderen

Donna stierf op de ochtend van zaterdag 5 augustus. In de armen van haar man en met haar vier kinderen aan haar bed. Ook haar moeder, haar broer en haar zus waren erbij. “Ik deel ons verhaal om iedereen ervan te overtuigen dat het niet goed is om baarmoederhalsscreening (ook wel bekend als een uitstrijkje) over te slaan. Ook niet als je je afspraak mist en vergeet een nieuwe te maken”, zegt hij. (lees hieronder verder)

Facebook Elliott en zijn vrouw Donna toen de ziekte de kop nog niet had opgestoken.

“Mijn geweldige vrouw stelde haar laatste uitstrijkje uit om redenen die ik me niet eens kan herinneren en geloof me, er gaat geen dag voorbij dat ik niet wenste dat ik haar naar de afspraak gesléépt had of ze voor haar opnieuw had geboekt”, gaat Elliott verder. “Enkelen van jullie die ik hier al sprak, hebben ook al enkele jaren geen uitrijkje meer laten nemen. Iemand zelfs al 20 jaar niet meer.”

Verwoestend

“Het duurt nochtans maar enkele minuten. Ik besef dat het niet de leukste en meest comfortabele ervaring is, maar de gevolgen als je een afspraak mist, kunnen verwoestend zijn. Ik word elke ochtend alleen wakker en voedt mijn kinderen alleen op. Ja, ik heb familie die me steunt. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dat is niet hetzelfde en het zal ook nooit meer hetzelfde zijn.”

Elliott wil niet dat andere families die immens pijn moeten voelen. “Mijn vrouw heeft de hoogste prijs betaald: ze verloor haar leven”, zegt hij nog. “Laat ons samen kanker bestrijden. Een vroege detectie kan levens redden. Dat heb ik gezien toen mijn vrouw werd behandeld en ik in contact kwam met lotgenoten die het wél hebben gehaald. Ik ben desondanks trots op de manier waarop Donna gevochten heeft, ondanks het feit dat ze de vreselijke waarheid kende. Dat ze het niet zou overleven.” (lees hieronder verder)

Elliott Lowe A year ago to date (22/12/2016) my beautiful wife, my best friend, the mother to our four beautiful children, my world, my soul mate in fact my everything was given a diagnosis by Milton Keynes...

De man verontschuldigt zich ook voor de foto van zijn vrouw op haar sterfbed, omdat die erg schokkend is. “Maar ik wil tonen hoe vernietigend kanker kan zijn”, klinkt het, met een vraag om de post zoveel mogelijk te delen. Hij werd intussen al bijna 50.000 keer geliket en ruim 33.000 keer gedeeld.

Geschorst

Volgens Elliott werd zijn account zaterdagmorgen kort geschorst door Facebook. “Er was verdachte activiteit en dat was een veiligheidsprocedure, klonk het. Ik moest een andere foto van mezelf sturen om mijn identiteit te bevestigen, wat ik ook deed. Al die tijd was ik niet bereikbaar”, vertelde de man aan de Britse krant The Independent.

Korte tijd later werd zijn account echter weer vrijgegeven. “Ik vermoed dat het kwam door de vele berichten en de activiteit die mijn post genereerde”, zegt hij nog. Facebook zelf heeft nog niet gereageerd op de schorsing.