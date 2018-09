Vader (34) sterft na zware niesaanval: “Hij niesde nooit 1 keer, altijd zeker 20 keer op rij” KVDS

13 september 2018

11u14

Bron: GoFundMe, 9News 11 Medisch Een Australische man is gestorven nadat hij een zware niesaanval kreeg. Zulke aanvallen overkwamen Paul Doe (34) wel vaker en daarom was zijn echtgenote Belinda niet meteen gealarmeerd toen het op 2 september opnieuw het geval was. Onterecht.

Zondag 2 september was Vaderdag in Australië en Doe had er enorm naar uitgekeken. Het was nog maar de tweede keer dat hij het vierde sinds de geboorte van het zoontje van het koppel, Travis (18 maanden). De dag verliep echter anders dan gedacht.

Tuin

Het gezin was zondagmorgen thuis in Hunter Valley toen Paul opeens vreselijk begon te niezen. “Mijn zoon en ik waren die dag vroeg op en we waren de tuin in gegaan”, vertelt Belinda aan nieuwszender 9News. “We hoorden dat Paul was opgestaan en in de keuken rondliep. En dat hij aan het niezen was.”





Dat gebeurde wel vaker, dus zijn echtgenote was niet meteen verontrust. “Dat was niet ongewoon voor hem”, gaat Belinda verder. “Het was eigenlijk een running joke dat als hij niesde, dat niet voor 1 keer was, maar meteen voor 20 keer op rij. Dat was gewoon wie hij was.” (lees hieronder verder)

Travis hoorde zijn papa te keer gaan en rende naar de deur om hem te begroeten. Maar toen hij daar aankwam, liet zijn vader zich niet zien. Belinda keek door het vliegenraam en zag dat haar man op de grond lag met zijn ogen dicht. “Het was alsof hij deed of hij aan het snurken was”, zegt ze. “Dat deed hij wel vaker. Hij vond het hilarisch om dat te doen. Dus ik dacht dat het gewoon dat was.”

Bewusteloos

In de veronderstelling dat Paul hen voor de gek hield, ging ze naar binnen en terwijl ze dichterbij kwam, merkte ze dat er toch iets mis was. Paul was bewusteloos. Ze belde meteen de hulpdiensten en die probeerden nog een uur om hem te reanimeren, maar zonder resultaat. De man stierf.

Het is nog wachten op de officiële resultaten van de lijkschouwing, maar een eerst analyse van de feiten wijst erop dat Paul Doe leed aan emfyseem (een toestand waarbij de longen sterker uitgerekt zijn dan normaal terwijl de interne microstructuur van longblaasjes deels verloren is gegaan) en een gebrekkige hartklep. Dat kan hem door het niezen fataal geworden zijn.

Collega’s hebben intussen een geldinzameling georganiseerd voor zijn weduwe. Die bracht in 9 dagen tijd al meer dan 15.000 euro op. Het geld zal onder meer gebruikt worden voor de begrafenis. (lees hieronder verder)

“We kunnen het nog altijd niet begrijpen dat Paul ons zo vroeg verlaten heeft”, aldus Kylie Tanks, die samen met haar man het betonbedrijf runt waar Paul Doe werkte. “Hij had altijd een lach op zijn gezicht, ongeacht hoe stresserend of hoe druk het was. Paul en Belinda hadden net hun eerste huis samen gekocht en daar hadden ze zo hard in gewerkt. Met onze inzamelingsactie willen we Belinda een beetje ademruimte geven, terwijl ze met het verlies probeert om te gaan.”

Levensverzekering

Het koppel had geen levensverzekering. “Paul en ik hebben tijdens onze relatie moeite gehad om de eindjes aan elkaar te knopen en die levensverzekering was iets wat we wilden regelen als we wat meer gespaard hadden en we het ons konden permitteren. Het zat in ons achterhoofd. Als jong koppel denk je vaak dat je nog alle tijd van de wereld hebt, maar dat blijkt dus niet altijd zo.”