Vaccinoloog na uitbraak mazelen: "Kijk nú je vaccinaties na" Celien Moors

26 augustus 2018

19u07 2 Medisch “Kijk nú je vaccinaties na. Ons land doet het goed, maar we mogen niet op onze lauweren rusten.” Nu de Wereldgezondheidsorganisatie aan de alarmbel trekt over de massale uitbraak van de mazelen, roept ook expert Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen) op om vaccinaties serieus te nemen. “Ouders hebben nood aan betere informatie. Zodat ze de onzin op sommige sites niet meer moeten geloven.”

Er is de laatste weken heel wat te doen rond vaccinaties in Europa. Zo ziet Nederland haar vaccinatiegraad jaar na jaar lichtjes dalen en riep premier Mark Rutte dit weekend uitdrukkelijk op tot de vaccinatie van kinderen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil kinderdagverblijven zelfs het recht geven niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Maar de luidste schreeuw kwam vorige week van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het eerste halfjaar van 2018 telde Europa liefst 41.000 besmettingen met de mazelen, en dat is al een pak meer dan de laatste 10 jaar per jáár geteld werd. De mazelen zijn een uiterst besmettelijk virus en kunnen leiden tot long- en hersenvliesontsteking. In 1 op de 1.000 gevallen is het dodelijk - in Europa maakten de mazelen dit jaar al 37 doden.

In ons land is enkel de vaccinatie voor polio, of kinderverlamming, verplicht. Voor de mazelen niet, maar om te garanderen dat een bevolking immuun is tegen het virus, is een vaccinatiegraad van 95% nodig. Vooral de jongste generaties moeten gevaccineerd worden - dat gebeurt één keer op 12 maanden en één keer rond 10 à 12 jaar. Doorgaans zijn ouderen immuun omdat ze het virus eerder doormaakten. De laatste tien jaar doen inderdaad heel wat landen goede inspanningen om zuigelingen en schoolgaande kinderen te vaccineren. Vaccinoloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen), tevens directeur van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, legt uit wat er dan wél aan de hand is. “De gemiddelde leeftijd van mensen met een besmetting ligt nu rond de 20 à 30 jaar. Dat is een generatie waarvan de ouders nonchalant omsprongen met vaccinaties. Zij zagen in de omgeving geen mazelen en vonden de vaccinatie óf niet nodig óf vergaten de tweede dosis te laten toedienen.” Hij noemt het niet evident die leeftijdsgroep nu wél te bereiken. “Ze gaan weinig naar de arts en hebben het te druk met onder meer bouwen, kinderen, werk, … Toch zouden we iedereen moéten aanzetten om de vaccinatiedocumenten na te kijken. Dat kan via de ouders of de huisarts. En laat je dan zo snel mogelijk vaccineren.”

