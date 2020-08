Vaccin Gardasil 9 tegen virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken opnieuw beschikbaar AW

31 augustus 2020

19u34

Bron: Belga 2 Medisch Het vaccin Gardasil 9 tegen het Humaan Papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, is opnieuw beschikbaar. Dat staat maandag op de website van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG.

Het vaccin was sinds juni niet meer volledig beschikbaar. Bovendien werd in februari al gewaarschuwd voor een stockbreuk. Aanleiding toen was de wereldwijd gestegen vraag naar het vaccin Gardasil 9. Op de website van FAGG staat nu te lezen dat het vaccin vanaf vandaag opnieuw beschikbaar is.



Het Humaan Papillomavirus (HPV) kan baarmoederhalskanker bij meisjes veroorzaken, maar kan ook leiden tot hoofd-, keel- of peniskanker of anogenitale wratten. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië kunnen jongens en meisjes daartegen ingeënt worden met het vaccin Gardasil 9.