UZ Gent ontwikkelt nieuwe techniek om reuma op te sporen KVDS

19 april 2018

08u58

Bron: Belga 0 Medisch Gentse onderzoekers hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om ontstekingsreuma op te sporen en beter te behandelen. De gewrichtskwaal, waar 1 op de 4 Belgen ooit mee te maken krijgt in zijn leven, kan voortaan gerichter behandeld worden met een CT-scan in plaats van met een MRI-scan. "De CT-scan geeft ons 3D-beelden die precies tonen waar de ontsteking zich bevindt", zegt professor dr. Lennart Jans van UZ Gent. "Zo kunnen we gerichter behandelen en vermijden we dure en lastige MRI-scans."

Om de ernst van de ontsteking aan te tonen en gericht te behandelen, onderging de patiënt tot nu toe een MRI-scan. Maar dat is niet ideaal voor patiënten met reuma: de wachtlijsten zijn lang en de patiënt moet gedurende 30 minuten in een oncomfortabele positie liggen. Daarom kreeg de patiënt in de praktijk vaak geen MRI-scan en werd de behandeling een zoektocht.

Goedkoper

Professor Jans van het UZ Gent zocht een nieuwe opsporingstechniek en kwam uit bij een nieuwe toepassing van de Dual Energy CT-scan. "Een CT-scan kent geen wachttijd en is goedkoper dan een MRI-scan", zegt Jans. "De scan duurt maar 18 seconden en er is geen contrastvloeistof nodig. We kunnen tegelijk beide handen en polsen scannen en zien in 3D exact waar de ontsteking zich bevindt. Dat maakt het comfortabeler voor de patiënt en helpt ons om de juiste behandeling te bepalen."

De techniek is de voorbije maanden getest in het UZ Gent bij patiënten met ontstekingsreuma van de handen (reumatoïde artritis en psoriasis). De tests waren positief en de resultaten werden bekendgemaakt in een vooraanstaand tijdschrift voor reumaonderzoek. Ook patiënten met ontstekingsreuma van de heiligbeengewrichten, voeten en enkels kunnen voortaan een beroep doen op de techniek.