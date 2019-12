UZ Gent maakt peperdure behandelingen voortaan zelf TMA

17 december 2019

11u28

Bron: Belga 10 Medisch Het Universitair Ziekenhuis Gent en andere ziekenhuizen in Europa werken aan productie-units voor gentherapie om kanker- of hiv­patiënten te behandelen. "We zullen dure behandelingen zonder winst aanbieden", klinkt het dinsdag in De Standaard.

Maandag nog raakte bekend dat farmareus Novartis een patent van een zeer krachtige, maar ook bijzondere kankerbehandeling terugtrekt: CAR-T-therapie voor leukemiepatiënten bij wie andere behandelingen niet goed aanslaan. Dergelijke beslissing zet de deur open voor ziekenhuizen om die innovatieve behandeling zelf te produceren tegen een lagere prijs.



Meerdere Europese academische ziekenhuizen, waaronder het UZ Gent, blijken zich daar daadwerkelijk ook op voor te bereiden. "We zullen zelf krachtige gen- en cel­therapieën produceren op onze campus", zegt Catherine Van Der Straeten, hoofd van het Health, Innovation and Research Institute UZ Gent. "In eerste instantie willen we CAR-T-behandelingen in huis kunnen produceren voor ons onderzoek. Maar op termijn willen we zelf krachtige behandelingen tegen de kostprijs aanbieden. Wij zullen de prijs niet op de spits drijven."

De eerste experimentele behandelingen zullen in 2022 van start gaan. Het gaat om een behandeling voor mensen met hiv.