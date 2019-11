Urinetest kan uitstrijkje overbodig maken om baarmoederhalskanker op te sporen LB

05 november 2019

13u32 1 Medisch Het vaak als vervelend en pijnlijk ervaren uitstrijkje kan binnenkort vervangen worden door een simpele urinetest die je thuis uitvoert. Volgens Britse onderzoekers kan een urinetest of een vaginaal uitstrijkje dat je zelf neemt veranderingen in het DNA onthullen die worden veroorzaakt door het humane papillomavirus (HPV). Dat virus veroorzaakt baarmoederhalskanker.

In Vlaanderen laten zes op de tien vrouwen om de drie jaar een uitstrijkje nemen door de gynaecoloog. Vanaf 55 jaar doen steeds minder vrouwen dat, terwijl het toch belangrijk blijft, ook na de menopauze. Het resultaat van het uitstrijkje is in ruim 90% van de gevallen geruststellend, maar in Vlaanderen wordt toch elk jaar een 350-tal vrouwen getroffen door baarmoederhalskanker.

Het uitstrijkje wordt vaak als ongemakkelijk en zelfs pijnlijk ervaren, maar onderzoekers van de Londense Queen Mary Universiteit hebben een urinetest ontwikkeld die veranderingen in het DNA opspoort die door HPV worden veroorzaakt. Dat virus veroorzaakt 99% van de gevallen van baarmoederhalskanker en wordt door seksueel contact overgedragen. Ook na vaccinatie tegen HPV blijft een driejaarlijks uitstrijkje aangewezen voor seksueel actieve vrouwen.

De Britse wetenschappers maken zich sterk dat ze ook in een urinetest en/of een door de vrouw uitgevoerde vaginale staalafname met een simpel wattenstaafje de potentieel gevaarlijke cellen kunnen opsporen. Vrouwen kunnen de test thuis doen. Het uitstrijkje zou daardoor overbodig worden en bovendien zou de deelname aan screeningsprogramma’s toenemen.

“Deze test is initieel gericht op vrouwen die niet naar de gynaecoloog stappen nadat ze daartoe werden uitgenodigd en voor landen die geen screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker hebben. Op langere termijn kan deze urinetest de standaard worden”, stelt Belinda Nedjai, hoofd van de afdeling moleculaire epidemiologie aan de Londense universiteit.

Bij een test op 600 vrouwen met abnormale resultaten van het uitstrijkje of met een positief resultaat voor HPV, identificeerde de nieuwe test in 96% van de gevallen gevaarlijke pre-kankercellen. Dat resultaat is vergelijkbaar met de resultaten van het uitstrijkje. De Britse wetenschappers achter de nieuwe test hopen dat die binnen drie tot vijf jaar routine zal worden.

