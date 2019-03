Urenlang tv-kijken gelinkt aan geheugenverlies bij ouderen LB

04 maart 2019

12u12

Bron: Science News 1 Medisch Vaak stellen we ons vragen bij het kijkgedrag van kinderen, maar een nieuwe studie onderzocht de invloed van tv-kijken op ouderen. Hoe langer ouderen televisie keken, hoe slechter ze een lijst woorden konden onthouden. De studie legt enkel een correlatie bloot, het is niet duidelijk of urenlang tv-kijken het geheugenverlies ook veroorzaakt.

Britse vorsers onderzochten data van 3.590 mensen in een langlopende studie van 50-plussers. In 2008 en 2009 meldden deelnemers aan de studie hoeveel uur ze elke dag gemiddeld tv keken. Daarnaast luisterden ze naar een opname van tien alledaagse woorden, één woord om de twee seconden. Achteraf moesten ze zoveel mogelijk woorden reproduceren, zowel direct nadat ze die hadden gehoord als na enkele uren. Zes jaar later werden de tests herhaald. Wie in 2008 of 2009 meer dan 3,5 uur per dag voor de kijkkast doorbracht, had zes jaar later meer kans op een verslechterd verbaal geheugen. Bovendien: hoe langer, voorbij de grens van drieënhalf uur per dag, naar tv werd gekeken, hoe groter het geheugenverlies werd.

Het is echter niet bekend of tv-kijken de geheugenproblemen veroorzaakt. Het omgekeerde kan ook gelden: dat mensen met een slecht geheugen meer geneigd zijn om lang voor de televisie te zitten. Toch stellen de onderzoekers dat televisie voor een soort mentale stress kan zorgen die bijdraagt aan geheugenproblemen. De studie verscheen in het vakblad Scientific Reports.