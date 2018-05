Ultiem geschenk: lerares schenkt nier zodat doodzieke Eva (10) kan overleven KVDS

18 mei 2018

10u17

Bron: abc News 0 Medisch Een Amerikaanse meisje van 10 heeft het ultieme geschenk gekregen van een lerares van haar school. Eva Evans kreeg vorig jaar te horen dat ze aan een zeldzame en ongeneeslijke ziekte leed die haar nierfunctie zo goed als uitschakelde. Het bleek moeilijk om een geschikte donor te vinden, maar een oproep op Facebook zorgde voor een doorbraak. En die kwam uit onverwachte hoek.

De problemen van Eva begonnen in maart vorig jaar, zo vertelt haar moeder Alana Brown uit Ohio. Een half uur nadat ze thuis waren gekomen van een etentje in een Japans restaurant, begon het gezicht van het meisje op te zwellen. Moeder en dochter repten zich naar het ziekenhuis, waar Eva behandeld werd voor een allergische reactie. Maar na een uur was de zwelling terug en daarop werd het meisje overgebracht naar een ander ziekenhuis in Columbus.

Nierfunctie

Daar toonden tests aan dat Eva nog maar 4 procent van haar nierfunctie had. Als het probleem niet ontdekt was, had ze binnen enkele dagen kunnen sterven volgens haar moeder. De diagnose bleek na een biopsie een zeldzame ziekte - focale segmentale glomerulosclerose (FSGS) - waarvoor geen remedie bestaat. Haar enige hoop was volgens de dokters een transplantatie.

In augustus vorig jaar moest Eva aan de dialyse. Een lang en uitputtend proces, volgens haar moeder, die ook vertelde dat haar dochter tot 30 pillen per dag moest innemen.

Intussen werd gezocht naar een donornier. En dat bleek moeilijker dan gedacht. Een nier van een overleden donor zou maar 10 jaar meegaan en familieleden hadden een ander bloedtype, waardoor die niet in aanmerking kwamen. Alleen haar vader had ook O Positief, maar omdat de man last heeft van een hoge bloeddruk en niets weet over de medische geschiedenis van zijn familie omdat hij geadopteerd is, werd ook hij niet weerhouden.

Oplossing

Uiteindelijk kwam een vriendin van Alana met een voorstel tot oplossing: ze zou een oproep doen op Facebook. Amper enkele minuten later stroomden de reacties al binnen. Heel wat mensen leefden mee en boden hun hulp aan, maar er was één iemand die ertussenuit stak: een vrouw die Tanya Thomas heette. Ze reageerde op alle posts over de toestand van Eva en vertelde de familie dat ze tests onderging om te kijken of ze in aanmerking kwam als donor. Dat bleek het geval. Niemand wist toen echter wie de vrouw eigenlijk was, want dat had ze niet gezegd. (lees hieronder verder)

Tot op de dag dat Alana en Eva samen op school waren en een vrouw op hen toestapte en zich voorstelde. Het bleek Tanya te zijn en Alana barstte in tranen uit. De vrouw was een lerares op dezelfde school - Slate Ridge Elementary School - als die waar Eva les volgt, maar had dat niet gezegd voor het geval ze toch geen donor zou zijn gebleken. Ook Eva was in de wolken. Temeer omdat ze Tanya helemaal niet kende. “Dat maakt het allemaal nog ongelofelijker”, klinkt het.

Tanya Thomas zelf blijft er nuchter onder. “Ik ben gezegend met een goede gezondheid en wilde gewoon helpen”, zegt ze. “We zullen nu transplantatiezusjes zijn en dat is erg opwindend. Ze heeft weer een lang leven voor zich.” De operatie is gepland op 30 mei, als Eva dan sterk genoeg is. Sinds vorige week ligt het meisje immers weer in het ziekenhuis.

Verhaal

Door hun verhaal te vertellen hoopt Alana duidelijk te maken dat er nog altijd vrijgevige mensen bestaan, die zich vrijwillig opgeven als levende donors. Eva zelf wil daar ook toe bijdragen en zal haar verhaal vastleggen op YouTube. Daarmee wil ze andere zieke kinderen ook een hart onder de riem steken en hen tonen dat ze niet bang hoeven te zijn.

Op de crowdfundingsite YouCaring wordt momenteel geld ingezameld voor de behandeling van Eva.