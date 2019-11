UGent-audioloog: “Verplicht oordopjes op fuiven” HAA

24 november 2019

10u33

Bron: De Zondag 11 Medisch Zeven op de tien jongeren heeft na een avondje stappen soms last van oorsuizingen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent en de Christelijke Mutualiteit (CM), waar De Zondag over bericht. Audioloog Bart Vinck, verbonden aan de UGent, pleit voor meer sensibilisering en het verplichten van oordopjes op alle muziekevenementen in Vlaanderen.

Sinds 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor alle muziekactiviteiten op openbare plaatsen. Bij muziek tussen 85 en 95 decibels moet het geluidsniveau permanent zichtbaar zijn voor de persoon die de knoppen bedient. Wie muziek tot maximaal 100 decibels afspeelt, is verplicht om oordoppen uit te delen.

“Alarmerend”

Uit een steekproef bij tienerfuiven blijkt echter dat het overgrote merendeel van de organisatoren niet op de hoogte is van de regels. “Slechts 8 van de 200 ondervraagde organisatoren, amper 4 procent, was op de hoogte van de geluidsnormen. Dat is alarmerend”, zegt Vinck.



Volgens de audioloog, die ook lesgeeft aan de UGent, blijken de organisatoren wel bereid om de geluidsnormen toe te passen, maar is er op het terrein nood aan meer informatie. “De geluidsnormen zijn er niet voor niets. Als ze overschreden worden, kan dat leiden tot blijvende gehoorschade”, zegt hij in De Zondag.

Oordoppen op maat

Minstens even verontrustend is dat jongeren er niet van wakker liggen. “We bevroegen 250 jongeren (15 tot 20 jaar) en vier op de vijf beschouwt lawaai niet als problematisch. Ze vinden gehoorbescherming niet belangrijk, oordopjes zijn ook niet cool. Meer dan negentig procent draagt er geen, nochtans geeft meer dan 65 procent van deze jongeren aan ooit al oorsuizingen te hebben ervaren na blootstelling aan luide muziek. Bij 5 procent wordt dat chronisch”, zegt professor Bart Vinck.

Maar door urenlang naar muziek aan 90 decibels te luisteren, kan men gehoorschade oplopen. “Maak de oordopjes gewoon verplicht”, aldus professor Vinck.

“Als je werkt op Rock Werchter of Pukkelpop, ben je verplicht om gehoorbescherming te dragen, maar als bezoeker niet. Ik snap de logica niet. Er worden wel oordopjes uitgedeeld. Dat is beter dan niets voor wie af en toe met te luide muziek geconfronteerd wordt, maar ze leiden ook tot een vals gevoel van veiligheid. Oordoppen op maat zijn stukken beter, al begrijp ik wel dat de kostprijs daarvoor, tussen de 120 en 150 euro, voor veel ouders een struikelblok is”, aldus Vinck.

Ouders sensibiliseren

Griet Speeckaert, gezondheidsexperte bij de CM, pleit voor sensibilisering vanaf jonge leeftijd. Het ziekenfonds gaat vanaf volgend jaar extra investeren in geluidsdempende ‘oorkappen’ voor kinderen. “Op die manier sensibiliseren we de ouders al vanaf het moment dat hun kroost nog jong is.” Volgens Speeckaert zijn er qua geluidspreventie al zeker stappen gezet, maar ze beaamt dat nog altijd te veel jongeren permanente gehoorschade oplopen.