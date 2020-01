Tweede mazelenprik vervroegen kost te veel IB

24 januari 2020

04u35

Bron: Belga 0 Medisch De tweede dosis van het mazelenvaccin zou eigenlijk op jongere leeftijd moeten toegediend worden dan nu het geval is. Daar is iedereen het over eens, maar de middelen ontbreken, schrijft De Morgen vandaag.

In april vorig jaar kwam de Hoge Gezondheidsraad (HGR) met het advies om de tweede dosis van het mazelenvaccin vroeger toe te dienen. Nu krijgen kinderen dat vanaf tien jaar en dat moet volgens de HGR zakken naar zeven à negen jaar. Zo'n ingreep moet ervoor zorgen dat kinderen nog beter en sneller helemaal beschermd zijn tegen de infectieziekte.

In een rapport van het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid Sciensano staat dat dit zal gebeuren vanaf 2020-2021. Alleen maakt nog niemand op het terrein hier aanstalten toe, zo signaleert Groen-parlementslid Celia Groothedde. "Minister Wouter Beke (CD&V) lijkt zelfs geen voorbereidingen te treffen om dit vanaf volgend jaar door te voeren", zegt ze. "Nochtans moeten we er absoluut voor zorgen dat we in Vlaanderen genoeg beschermd zijn en blijven."

Vervroeging niet voor morgen

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt dat een vervroeging niet voor morgen is. "Zo'n vaccinatie vervroegen betekent dat je gedurende één jaar een dubbel aantal kinderen moet vaccineren", zegt Geert Top, aanspreekpunt vaccinaties. "Daar zijn extra middelen voor nodig, die op dit moment nog ontbreken. Daarnaast is het niet evident om op korte termijn voldoende vaccins te voorzien. De industrie moet kunnen volgen, want de productie van vaccins is complex en kost tijd."

Voor minister van Welzijn Beke is het "geen prioriteit" om snel werk te maken van een vervroeging.