Twee moeders en een vader: Griekse baby met drie biologische ouders geboren AW

11 april 2019

11u54

Bron: BBC News 0 Medisch In Griekenland hebben dokters een nieuwe succesvolle ivf-behandeling uitgevoerd. De baby die geboren werd, bezit het genetisch materiaal afkomstig van twee eitjes - eentje van zijn moeder en eentje van een donorvrouw – en de zaadcellen van de vader.

Een gezond jongetje van 2,90 kilogram is het prachtige resultaat van het nieuwe experiment. Zijn moeder, een 32-jarige vrouw uit Griekenland, probeerde jarenlang zwanger te raken. Ze onderging ettelijke ivf-behandelingen die niets opleverden en besliste na een tijdje om iets nieuws uit te proberen. Ze deed beroep op een experimentele techniek die daarvoor voor andere doeleinden gebruikt werd.



Mitochondriale donatie

Het Grieks jongetje is immers niet de eerste baby met drie biologische ouders. In 2016 werd er voor het eerst een baby met drie biologische ouders geboren. Dat gebeurde in Mexico op exact dezelfde manier: met de genen van zijn vader en moeder, maar ook met een klein deeltje van de genen van een donorvrouw.

Uit onderzoek bleek dat de moeder met een genetische aandoening kampte waardoor ze al twee kinderen was verloren. Door de defecte DNA-structuur in haar eicel te vervangen door een intact stukje van een donorvrouw, kon er een gezonde baby geboren worden. Die baby bezat alle biologische eigenschappen van zijn ouders, behalve de ziekte van zijn moeder.

Onvruchtbaar

Bij de Griekse moeder was er echter geen sprake van een erfelijke aandoening. Ditmaal werd de techniek gebruikt om de kans op een zwangerschap te vergroten. Dat heeft niets met ziektes te maken, wel met de (on)vruchtbaarheid van de ouders. De onderzoekers die het experiment uitvoerden, benadrukken dat mitochondriale donatie een nieuwe manier kan zijn om ouders die maar niet zwanger raken te helpen.

Experimenten

In verschillende landen wordt er volop geëxperimenteerd met een mitochondriale donatie. Groot-Brittannië definieerde er zelfs een wettelijk kader voor in 2015. Koppels waarbij de vrouw een erfelijke aandoening heeft, zouden daar in principe beroep kunnen doen op zo’n donatie.

Toch worden er wereldwijd nog heel wat vraagtekens bij de techniek geplaatst. Zo vraagt men zich af hoe de toekomst van zulke kinderen eruit ziet. Blijven ze gezond of zal er toch nog iets mislopen, klinkt het bij critici. En ook, kan dit niet geclassificeerd worden onder genetische manipulatie?