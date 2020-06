Twee Amerikaanse kappers waren besmet, toch bleven hun 140 klanten coronavrij YV

Bron: CNN 0 Medisch Amerikaanse artsen onderzoeken momenteel hoe twee kappers die besmet waren met Covid-19, het virus toch niet doorgaven aan hun 140 klanten en zeven collega’s. De twee kappers uit de Amerikaanse staat Missouri bleven verder werken toen ze symptomen vertoonden.

Een week lang vorige maand zagen de twee kappers 140 klanten en zeven collega’s die ze mogelijks hadden besmet. 46 van hen werden getest op Covid-19, maar alle tests kwamen negatief terug. De andere klanten moesten 14 dagen in quarantaine blijven, maar ook niemand van hen werd ziek. In het salon droeg iedereen mondmaskers en respecteerden ze de anderhalve meter afstand.

“Dit is goed nieuws voor het voorkomen van besmettingen", deelt Clay Goddard, de lokale director of health aan nieuwszender CNN. “We onderzoeken de details verder, inclusief welke types mondmaskers klanten droegen en welke andere maatregelen het salon nam om deze bemoedigende resultaten te bekomen.”

Hoewel aan het begin van de coronavirusuitbraak niet duidelijk was of mondmaskers hielpen, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie dat advies vorige week aangepast. Ze raadt nu toch iedereen aan om een stoffen mondmasker te dragen als er besmettingsgevaar is en voldoende afstand houden niet mogelijk is. Maar als je ziek bent of niet goed voelt, blijf je toch best thuis.