Tuberculose blijft dodelijkste infectieziekte ter wereld

18 september 2018

21u26

Bron: dpa 0 Medisch Tuberculose blijft de dodelijkste infectieziekte ter wereld, nog voor HIV en aids. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar nieuw jaarrapport. Vorig jaar stierven 1,6 miljoen mensen aan tuberculose. Voor aids kwam de dodentol uit op ongeveer 940.000 mensen.

Tuberculose is te genezen met antibiotica. Zonder behandeling kan de ziekte dodelijk zijn.

De WHO schat het aantal mensen dat in 2017 wereldwijd ziek werd door tuberculose op tien miljoen. Dat ligt hoger dan het officiële cijfer van 6,4 miljoen gevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat ervan uit dat gevallen vaak niet gemeld of verkeerd gediagnosticeerd worden.

Tuberculose wordt soms als een "armoedeziekte" bestempeld, omdat ze vooral verspreid is in economisch zwakke regio's in Afrika, Oost-Europa en Centraal-Azië. Twee derde van de nieuwe infecties werd vorig jaar geregistreerd in India, Indonesië, China, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Zuid-Afrika en op de Filipijnen.