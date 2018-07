Transgendervrouwen hebben hoger risico op hartaanvallen en beroertes Arne Adriaenssens

10 juli 2018

11u49

De hormoontherapie die transgendervrouwen nemen tijdens hun transitie, komt met een flinke bijsluiter. Ze zouden er een zeer verhoogd risico op hartaanvallen en beroertes door krijgen. Voor transgendermannen zijn er geen extra risico's.

Transgendervrouwen hebben een hogere kans op sommige ersntige aandoeningen dan cisgendermannen en –vrouwen (personen wiens fysieke en emotionele geslacht bij de geboorte overeen stemmen). De oorzaak hiervoor is de hormoontherapie die ze ondergaan om vrouw te worden.

Die vaststellingen maakte de Amerikaans zorgverzekeraar Kaiser Permanente’s op basis van een grootschalig onderzoek. Ze vergeleken de dossiers van 5000 transgendermannen en –vrouwen met die van hun 97.000 cisgenderpatienten. Men hield hierbij ook rekening met de leeftijd en medische achtergrond van de personen.

Uit de resultaten bleek dat de transgendervrouwen dubbel zoveel kans hadden op bloedklonters. Hun kans op hart- en vaatziekten en hartaanvallen ligt zelfs 80 tot 90 procent hoger dan bij cisgenderpersonen. Bij transgendermannen (personen die in een vrouwenlichaam geboren worden, maar een transitie doorgaan tot man) was er geen sprake van verhoogde risico’s.

Een waar redmiddel

Wat de oorzaak van het probleem ligt, kunnen ze bij Kaiser Permanente’s niet zeggen. Aangezien het onderzoek enkel gebaseerd is op de medische dossiers van de patiënten, is de informatie te incompleet om verbanden te leggen.

Toch is deze studie een belangrijk teken aan de wand. Het waarschuwt transgendervrouwen voor de mogelijke gevolgen zodat ze weten waaraan ze beginnen.

De zorgverzekeraar is er echter van overtuigd dat dit slechts in weinige gevallen het verschil zou maken. Voor vele transgendervrouwen is de hormoontherapie een redmiddel van een leven dat ze niet willen en waarin ze zich niet thuis voelen. De kans dat zij zich laten afschrikken door statistieken en percentages is klein.