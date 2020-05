Tot 6,3 miljoen meer personen kunnen besmet raken met tbc door coronalockdown: “Wereld zit vol idioten” Joeri Vlemings

06 mei 2020

12u51

Bron: The Guardian 0 Medisch Tussen nu en 2025 zouden tot 6,3 miljoen bijkomende mensen tuberculose kunnen oplopen. Omdat die gevallen niet allemaal gedetecteerd en behandeld zullen worden in corona- en lockdowntijden, kunnen er naar schatting tot 1,4 miljoen meer patiënten dan normaal aan tbc sterven. Dat voorspelt een nieuw onderzoek. De Roemeense WHO-arts die strijdt tegen tbc, Lucica Ditiu, is in alle staten.

Wetenschappers vrezen dat alle inspanningen van de voorbije vijf à acht jaar om tuberculose in de wereld zo veel mogelijk terug te dringen teniet worden gedaan door de coronacrisis. Dat komt omdat gezondheidswerkers nu niet tot bij de patiënten kunnen om ze te testen en de patiënten niet tot bij de artsen voor hun behandeling. “Dat we terugkeren naar cijfers uit 2013 en dat er zoveel mensen sterven, maakt mij misselijk”, zegt Lucica Ditiu (42), uitvoerend directeur van het ‘Stop TB Partnership’. “Ik ben verontwaardigd. Omdat we nu niet onder controle hebben wat we doen en omdat we bestaande programma’s vergeten, kunnen we zoveel verliezen, te beginnen met mensenlevens.”

Vaccin

Jaarlijks raken nog altijd zo’n tien miljoen mensen besmet met tuberculose. In 2018 stierven volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 1,5 miljoen mensen aan de longziekte, onder wie meer dan 200.000 kinderen. Het is daarmee de dodelijkste infectieziekte. Er bestaat op dit moment enkel een tbc-vaccin voor kinderen, niet voor volwassenen. Ditiu is ook daarin ontgoocheld. “We hebben sinds honderd jaar een vaccin en er zitten twee of drie potentiële vaccins in de pijplijn, terwijl tbc er al duizenden jaren is. Tegen 2027 zou een half miljard mensen het vaccin moeten krijgen. We kijken vol verbazing naar een ziekte die nog maar 120 dagen bestaat en waarvoor er al 100 kandidaten in de pijplijn zitten. Sorry voor mijn taal, maar de wereld is fucked up.” Ditiu begrijpt het allemaal niet. “We hebben geen vaccin voor tbc, geen vaccin voor HIV, geen vaccin voor malaria, en van al die ziektes is tbc de oudste. Waarom dan nu deze reactie? Omdat de wereld vol idioten zit. Wat kan ik anders zeggen?”



De voorspelde toename van het aantal tbc-gevallen en -doden is gebaseerd op een lockdown van drie maanden met een daaropvolgende herstelperiode van tien maanden. Het vermelde onderzoek is een samenwerking van Stop TB Partnership van de WHO, het Imperial College London, Avenir Health en Johns Hopkins University.

