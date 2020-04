Topwetenschapper uit docureeks ‘Pandemic’: “We hebben mogelijk medicijn tegen Covid-19 beet” Joeri Vlemings

01 april 2020

12u42

Bron: Knue 284 Medisch Jacob Glanville is een van de wetenschapshelden uit de zesdelige Netflix-serie ‘Pandemic’. De Amerikaanse topdokter doet baanbrekend onderzoek naar vaccins. Hij streeft naar breedspectrumvaccins, zoals eentje dat ons zou beschermen tegen álle griepvarianten. Nu komt hij met het nieuws dat zijn team ook dicht bij een middel staat om in te zetten tegen Covid-19, het coronavirus dat momenteel de wereld platlegt.

De docureeks ‘Pandemic: How to Prevent an Outbreak’ op Netflix kwam net voor de grote uitbraak van Covid-19 op het scherm. Door de pandemie van het nieuwe coronavirus die snel volgde, kreeg ‘Pandemic’ ongewoon veel aandacht. In de serie komen topwetenschappers aan het woord over het akelige fenomeen van wereldwijde epidemieën. Onder hen ook dr. Jacob Glanville, die in San Francisco zijn eigen bedrijf Distributed Bio uit de grond stampte. Hij beweert nu een sterke kandidaat te hebben gevonden om Covid-19 het hoofd te bieden.

Glanville en zijn team bouwden voort op vijf antilichamen die in 2002 met succes het SARS-virus konden afblokken en neutraliseren. “We hebben ze verder ontwikkeld in ons laboratorium en ze blijken nu ook het SARS-CoV-2-virus op erg krachtige wijze te blokkeren en af te stoppen”, aldus Glanville. SARS-CoV-2 is een andere wetenschappelijke naam voor Covid-19. Net zoals bij de aanpak van farmareus Johnson & Johnson om een vaccin tegen Covid-19 te ontwikkelen, kan ook Glanville een aantal stappen overslaan in het hele proces van klinische tests. Dat is omdat het nieuwe coronavirus verwant is aan SARS en daarvoor is destijds al veel onderzoek naar antilichamen gedaan. “We kunnen meesurfen op twee jaar onderzoek”, vat Glanville het samen. Het nieuwe virus gebruikt dezelfde sleutel om cellen binnen te dringen als SARS en het geneesmiddel dat Glanville voor ogen heeft, moet die toegang tot de cellen blokkeren.

Anti-#COVID19 #therapeutic update. After 9 weeks we have generated extremely potent picomolar antibodies that block known #neutralizing #ACE2 #epitopes, blocking the novel #coronavirus from infecting human cells. Read more at https://t.co/Fht9buIZkU. pic.twitter.com/2v7NMk7kyZ Dr. Jacob Glanville(@ CurlyJungleJake) link

Volgens de immunoloog zou de behandeling met zijn mogelijke medicijn al binnen enkele minuten werkzaam zijn bij Covid-19-patiënten. “Het is een soort van kortetermijnvaccin, maar dan een dat wel meteen werkt”, aldus Glanville. “Het effect van een vaccin zien we normaal pas na zes tot acht weken, terwijl dit al binnen de twintig minuten werkt. Je kan het een patiënt die besmet is met Covid-19 toedienen en na twintig minuten zit zijn of haar lichaam helemaal vol met de bewuste antilichamen.” Het medicijn zou dus zowel een soort van vaccin als een soort van antiviraal middel tegen het nieuwe coronavirus zijn. Maar een echt vaccin is wel veel langer effectief dan de antilichamen van Glanville, die maar acht à tien weken bescherming bieden.

Glanville mikt al tegen het einde van de zomer op klinische tests bij mensen. Als dat allemaal goed loopt, zou zijn middel in september kunnen worden aangewend in het zogenaamde uitzonderingsgeval van ‘compassionate use’, zo beweert hij. Dat betekent dat, bij gebrek aan een afdoend vergund geneesmiddel, het gebruik beperkt kan worden toegestaan zonder dat alle normale testprocedures al volledig doorlopen werden. Het bedrijf van de wetenschapper legde al contacten met twee andere firma’s om op zo groot mogelijke schaal de antilichamen te kunnen produceren.

Glanville richtte ook het spinoffbedrijf Centivax op, dat als missie heeft universele vaccins te ontwikkelen “om de resterende complexe ziekteverwekkers van de 21ste eeuw te behandelen, te genezen en uit te roeien”. Met een universele griepprik, bijvoorbeeld, zouden we beschermd zijn tegen alle vormen van influenza. Nu kan het zijn dat we ondanks de jaarlijkse griepprik - die ons meestal tegen een viertal varianten beschermt - toch nog griep krijgen door een mutatie van het virus die niet in het vaccin was voorzien. Dat wil Glanville in de toekomst vermijden met de ontwikkeling van een universeel vaccin tegen álle griepvarianten die er ooit geweest zijn én die er nog zullen komen.

Lees ook:

Waarom onze overheid al weken zegt dat we niet massaal mondmaskers moeten dragen (+)



Waarom een tiener toch sterft aan corona en een 89-jarige het virus overleeft (+)



Hoe verzorg je jezelf thuis wanneer je milde symptomen hebt? Philippe Devos, intensivist en zelf coronapatiënt, geeft raad