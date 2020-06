Topviroloog Anthony Fauci noemt coronavirus zijn “ergste nachtmerrie” en waarschuwt: “Ze is nog niet voorbij” Joeri Vlemings

10 juni 2020

11u43

Bron: New York Times, CNN, CNBC 8 Medisch De bekende viroloog en medisch adviseur van Donald Trump, Anthony Fauci, heeft een weinig opbeurende stand van zaken over Covid-19 gegeven. Op een videocongres voor biotechbedrijven zei hij gisteren dat de nieuwe en erg besmettelijke luchtwegeninfectie is uitgegroeid tot zijn “ergste nachtmerrie”. Fauci drukte zijn verbazing uit over de snelheid waarmee dit coronavirus de hele wereld in zijn greep kreeg, met “miljoenen en miljoenen besmettingen”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De ‘Marc Van Ranst van de VS’ wordt hij bij ons genoemd. Als vooraanstaande viroloog en directeur van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases staat hij president Trump bij met medische raad voor de aanpak van het coronavirus in de VS. Als Anthony Fauci spreekt, dan spitsen de Amerikanen de oren. Zoals gisteren tijdens de videoconferentie voor biotechbedrijven. “In een tijdspanne van vier maanden heeft het virus de hele wereld platgelegd”, zei hij. “En het is nog niet voorbij”. Fauci wist wel dat zo’n enorme virusuitbraak mogelijk was, maar dat die zo snel “de planeet overnam”, daar staat hij van versteld. De verklaring daarvoor zoekt hij in de hoge besmettelijkheidsgraad van het virus en in het feit dat besmette personen de hele wereld rondreisden.

De viroloog had het over de verschillen van deze luchtwegeninfectie met ebola en HIV. “Ebola was beangstigend, maar werd minder makkelijk globaal overgedragen”, zei hij. De uitbraken van ebola bleven lokaal. “HIV is natuurlijk belangrijk, maar was uitgespreid over een langere periode”, aldus Fauci. Besmettingen met HIV “hangen af van wie je bent, waar je bent en waar je woont”. Daardoor voelden heel veel mensen zich nooit bedreigd. Het nieuwe coronavirus “nam de planeet over”, zei Fauci, die beklemtoonde hoe besmettelijk en dodelijk het is. Fauci noemde het historisch een van de ergste pandemieën die de wereld ooit kende.

Blijvende gevolgen

Het onderzoek naar het virus is nog altijd “work in progress”, ging hij verder. Met andere woorden: er is nog veel dat de experts niet weten over dit virus en over hoe Covid-19 het menselijke lichaam toetakelt. Een van de vragen waar Fauci mee zit, is of patiënten die erg ziek geweest zijn wel helemaal herstellen. “Wat zijn de blijvende negatieve gevolgen op lange termijn van deze infectie?” vraagt Fauci zich af.

Fauci heeft er wel goede hoop op dat meer dan een vaccin succesvol zal blijken. Daar is hij naar eigen zeggen “bijna zeker” van. En dat is maar goed ook. “We zullen vaccins nodig hebben voor de hele wereld, miljarden en miljarden doses”, weet Fauci. Op dit moment is de verwachting dat minstens een kandidaat-vaccin in juli naar fase 3 van de klinische testen zal gaan.

Wereldwijd zijn er nu meer dan 7 miljoen besmettingen vastgesteld en zijn er al meer dan 400.000 mensen overleden aan Covid-19.

Lees ook: Kawasaki-achtige kinderziekte gelinkt aan coronavirus blijkt een nieuwe aandoening te zijn (+)