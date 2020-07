Toonaangevend medisch vakblad: “Risico op besmetting via oppervlaktes wordt overdreven” LH

06 juli 2020

11u32

Bron: The Lancet 10 Medisch Het risico dat iemand kan besmet worden met het coronavirus via oppervlaktes, wordt overdreven omdat enkele studies te weinig gelijkenis vertonen met situaties uit het echte leven. Dat schrijft een professor microbiologie van de New Jersey Medical Shool in het toonaangevende vakblad The Lancet.

Algemeen werd aangenomen dat het coronavirus twee à drie dagen kan overleven op plastic of metalen oppervlakken, maar dat de besmettelijkheid na een zevental uur zou verdwijnen. Het coronavirus overleeft daarnaast gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken en materialen zoals deurklinken, leuningen en tafels.

Maar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde in mei dat het nog altijd niet bewezen is dat mensen besmet kunnen raken door bijvoorbeeld een deurklink, lichtschakelaar of een computerklavier aan te raken. Maar toch raadde ze aan om oppervlaktes steeds te desinfecteren.



Professor microbiologie Emanuel Goldman zet in The Lancet die stelling nu kracht bij. Hij schrijft dat de concentraties virus in enkele onderzoeken veel hoger lagen dan de hoeveelheid druppeltjes in “echte situaties”.

“De hoeveelheid virus die zich daadwerkelijk op oppervlakken afzet, is kleiner”, aldus Goldman. “Naar mijn mening is de kans op overdracht door levenloze oppervlakken erg klein.” In gevallen waarin een besmet persoon hoest of niest op het oppervlak, en iemand anders dat oppervlak binnen 1 à 2 uur aanraakt na de hoest -of niesbui, is wel nog kans op besmetting.

“Hoewel het desinfecteren van oppervlakken en het gebruik van handschoenen goede voorzorgsmaatregelen zijn, vooral in ziekenhuizen, geloof ik dat oppervlakten die gedurende enkele uren niet in contact zijn geweest met een geïnfecteerde drager geen meetbaar risico op overdracht inhouden”, schrijft Goldman ook nog.

