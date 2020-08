Toelatingsexamen 5.000 kandidaat-artsen voor het eerst digitaal RL

25 augustus 2020

06u13

Bron: Belga 0 Medisch Bijna 5.000 kandidaat-artsen leggen vandaag het toelatingsexamen af. Door het coronavirus gebeurt dat dit jaar niet op de Brusselse Heizel, maar wel op ruim 100 locaties verspreid over heel Vlaanderen.

Normaal gezien gaan de toelatingsexamens voor de opleidingen tot arts en tandarts elk jaar begin juli door op de Heizel. Maar dit keer strooit het coronavirus roet in het eten. Om de examens zo veilig mogelijk te organiseren, vinden ze dit jaar gelijktijdig plaats op meer dan 100 locaties verspreid over heel Vlaanderen. Daarnaast wordt het toelatingsexamen voor het eerst digitaal afgenomen.

De 4.933 kandidaat-artsen zijn vandaag aan de beurt. Zij kunnen terecht op 102 scholen, in Brussels Expo en in twee administratieve centra van de Vlaamse overheid, afhankelijk van hun woonplaats. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de voorzitter van de Examencommissie Jan Eggermont gaan dinsdagochtend een kijkje nemen in het Regina-Caelilyceum in Dilbeek.

Woensdag is het dan de beurt aan de 1.163 kandidaat-tandartsen. Zij worden verspreid over 23 verschillende locaties.

