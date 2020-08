Toelatingsexamen 5.000 kandidaat-artsen voor het eerst digitaal: “Een huzarenstuk met 700 medewerkers, 6.000 pc’s en 105 verschillende locaties” RL HLA

25 augustus 2020

11u28

Bron: Belga 18 Medisch Bijna 5.000 kandidaat-artsen leggen vandaag het toelatingsexamen af. Door het coronavirus gebeurt dat dit jaar niet op de Brusselse Heizel, maar wel op ruim 100 locaties verspreid over heel Vlaanderen. “Dit vergt een ongelooflijke organisatie”, stelt Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) bij zijn bezoek aan één van de 105 locaties: het Regina Caelilyceum in Dilbeek.

Normaal gezien gaan de toelatingsexamens voor de opleidingen tot arts en tandarts elk jaar begin juli door op de Heizel. “Dat betekende 5.000 à 6.000 mensen die op één locatie met pen en papier een examen afleggen, een betrekkelijk makkelijke organisatie”, zo zegt minister Weyts. Maar dit keer strooit het coronavirus roet in het eten. Om de examens zo veilig mogelijk te organiseren, vinden ze dit jaar gelijktijdig plaats op meer dan 100 locaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Daarnaast wordt het toelatingsexamen voor het eerst digitaal afgenomen. Dat zijn twee grote veranderingen die wel wat werk met zich meegebracht hebben volgens Ben Weyts: “Dat vergt een ongelooflijke organisatie. Meer dan 700 medewerkers zetten we in. We hebben 6.000 pc’s, een centraal callcenter en mobiele teams klaarstaan die kunnen uitrukken bij ICT-problemen.”

De 4.933 ingeschreven kandidaat-artsen zijn vandaag aan de beurt. “Meestal komt 10 procent niet opdagen”, weet voorzitter van de examencommissie Jan Eggermont. Het zijn er in elk geval minder dan de meer dan 6.000 ingeschrevenen vorig jaar. Jan Eggermont legt uit hoe dat komt: “Dat heeft te maken met onze oproep in het voorjaar, toen we aan de leerlingen van het vijfde jaar middelbaar onderwijs vroegen om zich niet in te schrijven voor het examen. Zij kunnen vanaf woensdagavond het examen immers online afleggen bij hen thuis. Zo kunnen we de aantallen wat beperken vanwege corona.”

Examen licht aangepast

Tijdens de laatste maanden van het vorige schooljaar was afstandsonderwijs vaak de norm en kwam de gewoonlijke leerstof die dan nog gegeven wordt op sommige scholen niet meer of slechts gedeeltelijk aan bod. De examencommissie heeft dan ook het toelatingsexamen arts licht aangepast. Voorzitter Eggermont nuanceert: “We hebben gekeken welk deel van de leerstof aan bod komt in het laatste trimester van het zesde middelbaar en dan hebben we een aantal kenniselementen verwijderd uit de leerstof, maar de impact in het schrappen van de leerstof is beperkt en heeft geen invloed op de moeilijkheidsgraad van het examen.”

Morgen is het dan de beurt aan de 1.163 ingeschreven kandidaat-tandartsen. Zij worden verspreid over 23 verschillende locaties. Op 4 september worden de resultaten van beide toelatingsexamens bekendgemaakt.

