Tiener ontdekt manier om dodelijke pancreaskanker nauwkeuriger te behandelen



Joeri Vlemings

19 oktober 2018

23u56

Bron: Time 0 Medisch Rishad Jain is een dertienjarige student uit Oregon. De intelligente knaap heeft nu een algoritme ontdekt dat de behandeling van pancreaskanker mogelijk grondig kan wijzigen. De ziekte is erg dodelijk: slechts zeven procent van de patiënten leeft nog vijf jaar na de diagnose.

Jain won dinsdag in Minnesota een wetenschapsprijs voor jongeren ter waarde van 25.000 dollar (21.700 euro). Met dank aan zijn algoritme dat gebruik maakt van machine learning om artsen te helpen veel beter te focussen op de pancreas tijdens de behandeling. Dat kan in de praktijk lastig zijn omdat de alvleesklier vaak achter andere organen verborgen zit en zich onder meer door de ademhaling kan verplaatsen. Artsen moeten daarom soms een groter gebied bestralen dan strikt nodig om zeker de pancreas te kunnen raken. Maar daarbij kunnen helaas ook gezonde cellen gedood worden.

Het algoritme van Jain kan helpen om de positie van de pancreas nauwkeuriger te bepalen bij radiotherapie. Jains ontdekking volgt de locatie van de alvleesklier tijdens het scannen zelf. “Bij het bestralen wordt de pancreas nauwkeurig en efficiënt getroffen, zodat de tumor veel effectiever kan worden behandeld”, zegt Jain.

Kleine overlevingskans

De tiener kreeg vorig jaar interesse voor pancreaskanker tijdens een trip naar Boston, toen hij leerde dat de overlevingskansen heel gering waren. Nadat een kennis stierf aan de ziekte, raakte hij nog meer in de ban van de afschuwelijke kanker. “Ik deed ook aan programmeren en daarom studeerde ik artificiële intelligentie. Ik wou de twee vakgebieden combineren in een poging om een echt probleem uit het dagelijkse leven op te lossen.”

De software die Jain ontwikkelde zou kunnen werken op de bestaande bestralingsapparatuur in Amerikaanse ziekenhuizen of kan anders rechtstreeks in nieuwe toestellen geïntegreerd worden. Grote ziekenhuizen zoals het Johns Hopkins Hospital en het Memorial Sloan Kettering Cancer Center hebben al interesse getoond om het idee van Jain helemaal op punt te stellen en uiteindelijk te implementeren.

Rishad Jain weet nog niet zeker of hij nu biomedisch ingenieur of arts wil worden later. Of de twee. Hij heeft nog tijd zat om het uit te vogelen.