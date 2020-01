Thuistest HPV zorgt voor betere screening IB

23 januari 2020

04u54

Vrouwen die een thuistest krijgen toegestuurd om te controleren op het humaan papillomavirus zijn meer geneigd om deel te nemen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) op een schriftelijke vraag van Freya Saeys (Open Vld).

Baarmoederhalskanker is goed te genezen als de ziekte op tijd opgespoord wordt, maar als ze al uitgezaaid is sterven meer dan 80 procent van de patiëntes. Daarom krijgen alle Vlaamse vrouwen tussen 25 en 64 jaar sinds 2013 een uitnodiging in de bus om gratis een uitstrijkje te laten nemen. Zo wordt er gescreend op de aanwezigheid van het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker kan aankondigen.

Uit een experiment in 2015 en 2016 bleek dat vrouwen eerder geneigd zijn om dat te doen als ze een zelfafnametest krijgen toegestuurd. Bij de vrouwen die de test thuis kregen toegestuurd, was de responsgraad 18,7 procent, terwijl dit bij de groep die niks ontving, slechts 8 procent was.

Saeys spoort minister Beke nu aan om te bekijken of het invoeren van zelftests zinvol is. "Een screening met de HPV-test beschermt vrouwen ouder dan 30 beter tegen baarmoederhalskanker dan het klassieke uitstrijkje of PAP-test, en dit aan een lagere kostprijs. Zo hoeft de HPV-test maar om de vijf jaar te worden afgenomen, terwijl de PAP-test driejaarlijks gebeurt", zegt ze.