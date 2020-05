Test Aankoop waarschuwt: “Zilverwater werkt niet tegen corona en kan giftig zijn” Duur gedistilleerd water helpt niet tegen corona! Jedidja Tack

13 mei 2020

12u43 2 Medisch Vandaag schuimt vrijwel iedereen het net af op zoek naar middeltjes tegen corona. Zo zou ‘zilverwater’ een wondermiddel zijn tegen het virus. Test Aankoop trekt echter aan de alarmbel en vraagt om dit vieze goedje zeker niet te gebruiken.

Zilverwater, of colloïdaal zilver, is een zogenaamde natuurlijke remedie tegen onder andere COVID-19. Het zou bacteriën, virussen en schimmels doden, alsook het immuunsysteem versterken. Volgens de Grootste Gezondheidblog van Nederland is zilverwater een natuurlijk antibioticum dat in de negentiende eeuw frequent werd gebruikt als behandeling voor allerlei aandoeningen, gaande van een verkoudheid tot huidinfecties. Maar zilverwater is helemaal niet zo onschuldig.

Hoe ontstaat zilverwater?

Zilverwater kan je verkrijgen door een bak gedistilleerd water te vullen met zilverstaven en daarin elektrische stroom te sturen. Zo vormt zich een oplossing van zilvermoleculen in water die vervolgens verder verdund wordt.

Hoe gebruik je dit middel?

Normaliter is dit product uitsluitend bedoeld voor uitwendig gebruik. Maar sommige websites beweren dat je dit “magische water” ook kan inhaleren, of inslikken na wat gorgelen en onder de tong houden.

Wat is het risico?

Geen enkele studie toont aan dat zilverwater een heilzaam effect heeft bij mensen. Sommige apotheken beweren dat het middel bacteriële en virale ziekten bestrijdt en zelfs preventief werkt op ontstekingen, zonder ook maar enige vorm van bijwerkingen.

“Maar niets is minder waar”, stelt Test Aankoop. “De voornaamste gekende bijwerking is zilververgiftiging. De huid kleurt dan permanent grijsblauw. Bij gebrek aan wetenschappelijk onderzoek is er nog geen duidelijk zicht op andere bijwerkingen.”

Volgens Test Aankoop is colloïdaal zilver geen medicijn en geen erkend voedingssupplement. “Gebruik dit onveilig product dan ook liever niet”, klinkt het tot slot.