Terminale kankerpatiënten beleven laatste wens dankzij virtual reality kg

19 maart 2018

12u50

Bron: ANP 0

Een ziekenhuis in Japan doet de laatste wens van enkele terminale kankerpatiënten op een bijzondere manier in vervulling gaan. Met behulp van virtual reality kunnen de patiënten eender waar ter wereld reizen, zonder ooit hun ziekenhuisbed te verlaten.

Een vrouw die in bed ligt, maar tegelijkertijd ook het uitzicht bewondert van de berg die ze altijd had willen beklimmen: in het ziekenhuis in de Japanse stad Ashiya kan het. Een experiment dat gebruikmaakt van virtual reality (VR) laat terminale kankerpatiënten toe in hun laatste dagen te genieten van hun favoriete landschap of activiteit.

Terug naar huis

De patiënten mogen zelf kiezen wat ze willen doen, waarna ze een VR-bril opkrijgen en de scène kunnen ervaren. Bijvoorbeeld kunnen de deelnemers bekende plaatsen bezoeken, maar ook even virtueel naar huis gaan of een andere gepersonaliseerde video aanvragen die wordt gemaakt met behulp van een 360-gradencamera.

In het totaal nemen twintig patiënten deel aan het proefproject. Hun wensen waren tot nu toe uiteenlopend, meldt Japans nieuwsplatform The Asahi Shimbun. Zo opteerde een 40-jarige vrouw om een pianoconcert bij te wonen dat ze vorig jaar had gemist, bezocht een andere patiënt het park op het eiland waar ze geboren was, en trok nog een andere naar Kyoto, waar ze niet meer was geweest sinds ze pas getrouwd was.

Levenskwaliteit

Het doel van het project is om de zieken een laatste, anders onmogelijke wens te gunnen. "We hopen dat de VR-ervaring zal helpen om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren, hoewel de werkzaamheid nog geëvalueerd moet worden,” verklaarde Kazuyuki Niki, bedenker van het experiment.

Uit de feedback kwamen al wel enkele verbeterpunten naar boven, waaronder de misselijkheid die vaak met de VR-beelden gepaard ging, en het gewicht van de headset, die voor verzwakte patiënten te zwaar bleek om lang te dragen. Desondanks waren de ervaringen overwegend positief. “Het laat me toe om uit te kijken naar wat ik volgende keer kan doen, hoewel ik het ziekenhuis niet kan verlaten,” aldus één van de deelnemers.