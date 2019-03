Tekort aan een geneesmiddel op twintig SPS

07 maart 2019

07u45

Bron: Belga 0 Medisch Voor een geneesmiddel op de twintig geldt momenteel een tekort. Dat schrijft Le Soir, op basis van de lijst die geneesmiddelenagentschap FAGG daarover bijhoudt.

Geneesmiddelenproducenten moeten het FAGG op de hoogte brengen als er een tekort geldt of verwacht wordt.

Deze week staan er 428 geneesmiddelen op die lijst, waarschijnlijk een record. In november was er nog sprake van 413 ontbrekende geneesmiddelen. Tientallen bloeddrukverlagende geneesmiddelen, antibiotica en pijnstillers ontbreken, soms wel maandenlang. "Voor de volksgezondheid is het tekort aan dat soort geneesmiddelen niet heel ernstig. Maar het toont wel de omvang en de onvoorspelbaarheid van het probleem. Ook leidt het tot onbegrip bij patiënten", zegt Alain Chaspierre, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB).

Experts van het FAGG zijn niet erg ongerust. Ze benadrukken dat sommige tekorten slechts een kwestie zijn van een andere verpakking. Zo kan een doos van dertig pillen ontbreken, terwijl die van tien er nog is. Bij geneesmiddelen voor hiv-patiënten zouden er volgens Le Soir dan weer wel ernstige tekorten zijn.