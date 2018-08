Tegen 2035 zal meer dan 40% van de Vlamingen dementie hebben IVI

27 augustus 2018

08u37 0 Medisch Tegen 2035 zullen meer dan 40% van de mensen in Vlaanderen aan dementie lijden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen. De organisaties hebben samen de evolutie van het aantal mensen met de aandoening in kaart gebracht per gemeente van 2018 tot 2035. De nieuwe cijfers zijn gepubliceerd met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen: het Expertisecentrum en de Liga willen gemeenten aanmoedigen dementievriendelijk te zijn.

Het Vlaamse Gewest telt nu naar schatting 131.818 personen met dementie, maar tegen 2035 zullen dat er 188.183 zijn. In minder dan 20 jaar zal het aantal mensen met de aandoening dus gemiddeld met 42,7% zijn toegenomen. Dat komt omdat het aantal mensen boven de 80 jaar groeit en het is vooral die bevolkingsgroep die getroffen wordt door dementie.

Grote steden

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen hebben de toekomstprognose per gemeente onderzocht. Daaruit blijkt dat er in elke Vlaamse gemeente verschillende personen zijn met dementie. In alle gemeenten zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen. In Zutendaal en Opglabbeek stijgt het aantal personen met de aandoening zelfs met meer dan 90%. Dat komt omdat de bevolking in deze gemeenten nu nog relatief jong is. Tegen 2035 zullen daar dus meer 80-plussers zijn. Dat zegt Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, op Radio 1.

In de grote steden is die groei kleiner omdat daar nu al meer ouderen wonen en de vergrijzing minder snel evolueert dan in kleinere steden of gemeenten. In Antwerpen, bijvoorbeeld, zullen er tegen 2035 naar schatting 14% meer mensen zijn met dementie dan nu.

Gemeenteraadsverkiezingen

Met de cijfers willen het Expertisecentrum en de Liga duidelijk maken dat de gemeentebesturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het leven van hun inwoners en er dus ook voor moeten zorgen dat mensen met dementie deel blijven uitmaken van de samenleving. De organisaties hebben samen een memorandum opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen waarin ze advies geven aan de toekomstige besturen om hun gemeente dementievriendelijk te maken.

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen hebben de cijfers per gemeente in kaart gebracht.