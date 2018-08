Tegen 2030 sterven er wereldwijd 43 procent meer vrouwen aan longkanker Annick Wellens

01 augustus 2018

12u30

Tegen 2030 stjigt het sterftecijfer voor vrouwen door longkanker met 43 procent (in vergelijking met 2015). Vooral Europa zal de meeste slachtoffers tellen. Dat voorspelt een onderzoek dat verscheen in Cancer Research, een tijdschrift van de Amerikaanse Associatie voor onderzoek naar kanker.

Als de trend van afgelopen jaren zich voortzet, telt Europa binnenkort het hoogste aantal sterftecijfers gelinkt aan longkanker. En dat is voornamelijk te wijten aan de tabaksindustrie. Ook Oceanië prijkt bovenaan het lijstje met de meeste slachtoffers, al verwacht men daar gelukkig een afname van het aantal sterfgevallen. Amerika en Azië doen het wat beter en tellen het laagst aantal longkankersterfte. Europa slaat het slechtste figuur.

Het beeld van vrouwelijke rokers

De verklaring ligt bij de verschillende manieren waarop men wereldwijd met vrouwelijke rokers omging in het verleden. In Europa was het al veel vroeger sociaal acceptabel voor vrouwen om af en toe een sigaret op te steken. De moderne vrouw rookte in onze contreien, als teken van emancipatie. Vele jaren later dragen we de gevolgen van die onwetendheid.



In Amerika en Azië volgde de trend een tijd later pas. Daardoor zal het aantal longkankerdoden waarschijnlijk nooit zo hoog oplopen als in Europa aangezien men nu beter op de hoogte is van de gevaren van de tabaksproducten.

Borstkanker

Het aantal sterfgevallen te wijten aan borstkanker zal wel dalen, met ongeveer negen procent. Dat is goed nieuws. Bovendien daalt het aantal slachtoffers in Europa tegen 2030, maar we behouden jammer genoeg wel het hoogste sterftecijfer. Azië wordt de komende jaren gekenmerkt door een omgekeerde tendens: het aantal borstkankersterftes stijgt, maar het resultaat zal nog steeds lager liggen dan dat van Europa, Amerika en Oceanië.

Borstkanker kan gelinkt worden aan talrijke oorzaken. Obesitas en alcoholconsumptie zijn daar twee van. Aangezien de Aziatische cultuur steeds meer verwestert, zou obesitas een verklaring kunnen zijn voor de stijgende trend. Europese inwoners worden zich dan weer meer bewust van de gevaren van borstkanker. Dat leidt tot een actievere deelname aan screeningprogramma’s en een verbetering van de behandeling wat meteen het dalende cijfer verklaart.

Deze studie levert een bewijs dat het hoognodig is om mondiale strategieën te bedenken om zo de negatieve impact van longkanker bij vrouwen in te perken Martínez-Sánchez

Het onderzoek

Onderzoekers analyseerden de sterftecijfers waarvan borst- en longkanker de oorzaak waren. Dat deden ze voor een tijdspanne van zes jaar (2008-2014). De cijfers werden in de eerste plaats gerapporteerd aan de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en zijn afkomstig van 52 verschillende landen die een bevolking van meer dan een miljoen mensen tellen. Daarvan zijn 29 landen Europees, 14 Amerikaans, zeven Aziatisch en twee afkomstig van Oceanië. Wegens de kleine populatie en het gebrek aan cjifers werden Afrikaanse landen niet in de studie opgenomen.

Het onderzoek speelde daarbij niet in op een eventuele groeiende populariteit van de E-sigaret. Daarbij veronderstellen de onderzoekers dat de recente trends zich gewoon zullen voortzetten. Op basis van die aanname deden ze hun berekeningen. Het kan dus goed zijn dat de stijging van sterfgevallen door longkanker een stukje minder angstaanjagend is dan 43 procent. Toch willen de onderzoekers een duidelijk signaal aan beleidsmakers geven. “Deze studie levert een bewijs dat het hoognodig is om mondiale strategieën te bedenken om zo de negatieve impact van longkanker bij vrouwen in te perken”, aldus Martínez-Sánchez, een van de auteurs van het onderzoek.