Technisch werkloze arts-specialisten in opleiding vallen zonder inkomen

26 maart 2020

Bron: belga 4 Medisch Door het wegvallen van alle niet-dringende klinische activiteiten wordt er voor vele arts-specialisten in opleiding technische werkloosheid ingeroepen. Door hun speciaal statuut hebben ze echter geen recht op een vervangingsinkomen. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) vraagt dringend een oplossing en roept decanen, hoofdgeneesheren, stagebegeleiders en beleidsmakers op hun artsen in opleiding te beschermen en een loon te verzekeren.

Op talrijke stagediensten in Vlaanderen wordt overwogen om arts-specialisten in opleiding technisch werkloos te maken en de uitbetaling van hun loon op te schorten. Stagemeesters willen zo de kosten reduceren na het wegvallen van niet-dringende consultaties en ingrepen, klinkt het. “Door de huidige Covid-19-pandemie zijn alle niet-dringende klinische activiteiten afgebouwd en zijn bedden, ruimte en personeel voorbehouden voor dringende zaken. Dat laat zich financieel voelen op de diensten", aldus de VASO.

Statuut

Arts-specialisten in opleiding werken onder het unieke ‘sui generis’-statuut. Dat houdt in dat ze geen recht hebben op de sociale bescherming waar een bediende, arbeider of zelfstandige wel op kan rekenen. "De situatie toont opnieuw de ontoereikendheid van het sociaal statuut en het gebrek aan wettelijke bepalingen rond de arbeidsvoorwaarden van specialisten in opleiding", aldus de vereniging.

De VASO vraagt aan iedereen de arts-specialisten in opleiding niet in de kou te laten staan. "De specialisten in opleiding staan steeds klaar om te helpen waar nodig, zonder klagen en met de grootste inzet die ze hebben. Bescherm hen zowel in deze crisisperiode als nadien met een volwaardig sociaal statuut", luidt het.

