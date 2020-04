Taskforce verdeelde al meer dan 8,5 miljoen mondmaskers jv

07 april 2020

19u17

Bron: belga 4 Medisch De taskforce die zich buigt over de voorraden van medisch materiaal in de strijd tegen het coronavirus, heeft in totaal al meer dan 8,5 miljoen mondmaskers verdeeld. Dat blijkt dinsdag uit de jongste update van de taskforce onder leiding van minister Philippe De Backer (Open Vld).

Intussen bestelde de taskforce al meer dan 40 miljoen chirurgische maskers en ruim 13 miljoen maskers van het type FFP2 en FFP3. Daarvan werden er al respectievelijk 11 miljoen en 4,4 miljoen geleverd. De geleverde maskers worden eerst onderworpen aan kwaliteitscontroles voor ze worden verdeeld.

Zo zijn er nog eens 2 miljoen maskers waarvan de kwaliteit onvoldoende is om te worden geklasseerd als chirurgische maskers. Die kunnen wel nog gebruikt worden als beschermingsmaskers, maar niet door zorgverleners die rechtstreeks in contact staan met COVID-19-patiënten.

Van de geleverde maskers zijn er intussen 7,7 miljoen chirurgische en meer dan 850.000 van het type FFP2 en FFP3 verdeeld. Dat gebeurde volgens de verdeelsleutel van de Risk Management Group, die uit de gezondheidsautoriteiten en experten bestaat. “Daarbovenop komen ook nog de donaties van meer dan 1 miljoen chirurgische maskers en 130.000 FFP2-maskers”, luidt het.

Er zijn ook al meer dan 5 miljoen schorten, 6 miljoen handschoenen en zowat 150.000 brillen besteld, klinkt het. Ook zijn er al orders geplaatst voor 3,7 miljoen wissers voor staalafnames.

Daarnaast verzekert de taskforce dinsdag ook dat hij de voorraad aan cruciale geneesmiddelen nauwgezet opvolgt. “Er is geen enkel tekort aan essentiële geneesmiddelen”, wordt benadrukt. Zo is er onder meer voldoende stock van hydroxychloroquine en chloroquine - antimalariamiddelen die worden gebruikt bij COVID-19-patiënten in het ziekenhuis -, spierverslapper Curare (gebruikt bij intubatie) en de sterke pijnstiller morfine.

Minister De Backer is tevreden met vordering die zijn taskforce boekt. “Als we de cijfers van deze week naast deze van vorige week vrijdag leggen, dan is het voor mij zeer duidelijk. De ‘Taskforce Shortages’ heeft afgelopen dagen alles op alles gezet om zoveel mogelijk beschermingsmateriaal aan te kopen. Ze zijn daar in geslaagd, we hebben 15 miljoen extra chirurgische maskers kunnen bestellen en de bestelling van FFP2-maskers is gestegen met 32 procent”, zegt hij.

