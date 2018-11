Superbacteriën kosten jaarlijks 33.000 levens in Europa kv

06 november 2018

03u56

Bron: ANP 0 Medisch Ieder jaar sterven in Europa 33.000 mensen door een zogeheten superbacterie die resistent is tegen meerdere soorten antibiotica. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC) meldt dat de ziektes die mensen door de bacteriën krijgen vergelijkbaar zijn met griep, tbc en hiv samen. Het onderzoek van het ECDC is maandag gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.

Uit het onderzoek van het ECDC blijkt dat zeker 75 procent van de mensen die besmet worden door een dergelijke superbacterie, de infectie oplopen in het ziekenhuis. Volgens specialisten is zeker 70 procent van de bacteriën al resistent tegen in ieder geval één veelgebruikt antibioticum.

Sommige bacteriën zijn volgens het onderzoek al bestand tegen de allerzwaarste antibiotica. Die middelen worden alleen toegediend als allerlaatste redmiddel, als de rest niet werkt. Dat betekent dat sommige infecties niet meer behandeld kunnen worden.



Volgens het ECDC kan dit probleem alleen aangepakt worden als er een oplossing komt voor heel Europa.