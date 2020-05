Studie wijst op link tussen door Trump gepromoot medicijn tegen Covid-19 en verhoogd risico op overlijden kv

22 mei 2020

17u24

Bron: Reuters, The Lancet 0 Medisch Er is een verband tussen malariadrug hydroxychloroquine, die de Amerikaanse president Donald Trump naar eigen zeggen al enige tijd neemt als bescherming tegen het coronavirus, en een verhoogd risico op overlijden aan Covid-19. Dat blijkt uit een studie de werd gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet .

In de analyse werden 96.000 Covid-19-patiënten, verspreid over 671 ziekenhuizen in zes continenten, opgenomen. 14.888 patiënten kregen hydroxychloroquine of het verwante chloroquine toegediend, al dan niet in combinatie met een antibioticum. 81.144 patiënten kregen die behandeling niet. Uit de studie bleek dat mensen die behandeld werden met het medicijn een grotere kans hadden om te overlijden dan mensen die het middel niet toegediend kregen.

De vraag naar hydroxychloroquine, een medicijnen dat al tientallen jaren wordt gebruikt tegen onder andere malaria, schoot begin april de hoogte in nadat Trump het middel begon te promoten als een efficiënt medicijn tegen het coronavirus. Eerder deze week zorgde hij wereldwijd voor ophef toen hij bekendmaakte dat hij het middel preventief innam.



De auteurs van de studie kunnen echter niet bevestigen dat het gebruik van het medicijn enig voordeel oplevert voor coronapatiënten en stellen daarom dat de behandeling voorlopig beter wordt vermeden tot resultaten van klinische tests uitwijzen dat het middel wel veilig en efficiënt zou zijn voor de behandeling van Covid-19-patiënten.

Enkele weken geleden prees Trump de drug als een mogelijke behandeling tegen Covid-19, na de verschijning van een positief rapport over het gebruik ervan tegen het virus. Nieuwere studies hebben voorlopig nog geen bewijs gevonden dat het middel werkzaam is in de bestrijding van het coronavirus. In april publiceerde de FDA, het Amerikaanse agentschap dat instaat voor de voedselveiligheid en de veiligheid van geneesmiddelen, een waarschuwing voor het gebruik van hydroxychloroquine.