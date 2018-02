Studie toont aan: pijnstiller helpt ook bij emotionele pijn kv

06 februari 2018

19u00

Bron: IBT, The Telegraph 0 Medisch Pijnstillers zoals ibuprofen en paracetamol helpen niet alleen tegen fysieke pijn, maar ook bij emotionele pijn, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Californië. De studie toonde aan dat de geneesmiddelen onze gedachten en emoties kunnen beïnvloeden.

Uit de studie bleek dat de middelen een effect kunnen hebben op onze emotionele gevoeligheid. Vrouwen die ibuprofen innamen gaven aan minder te lijden onder emotioneel pijnlijke ervaringen in vergelijking met vrouwen die een placebo toegediend kregen. Verrassend is dat het positieve effect enkel waarneembaar was bij vrouwelijke proefpersonen: bij mannen bleken de pijnstillers de emoties aan te wakkeren.

De onderzoekers stelden bovendien vast dat de pillen een invloed hebben op het vermogen tot empathie. Zowel mannen als vrouwen die een dosis paracetamol hadden ingenomen, vertoonden minder stress toen ze lazen over iemand die fysieke of emotionele pijn leed en ze voelden ook minder medelijden met die persoon in kwestie.

De medicijnen kunnen ook een effect hebben op de manier waarop op onze hersenen informatie verwerken. Mensen die paracetamol hadden ingenomen maakten nalatigheidsfouten tijdens een spel waarin ze gevraagd werden om bepaalde taken al dan niet uit te voeren.

De studie suggereert daarnaast ook nog dat pijnstillers een effect kunnen hebben op onze reacties op emotionele voorwerpen. Wie paracetamol had genomen, gaf een minder extreme score op aangename en onaangename foto’s dan wie placebo’s had gebruikt. En wanneer proefpersonen een prijs moesten plakken op een voorwerp dat ze zelf bezaten, waren mensen die een dosis paracetamol hadden ingenomen bereid om de prijs lager te zetten dan de controlegroep met de placebo's.

Consumenten nemen aan dat een vrij te verkrijgen pijnstiller hun fysieke symptomen zal verlichten, maar ze verwachten geen bredere psychologische effecten. Kyle Ratner

Alarmerend

“We vinden de vaststellingen op veel vlakken alarmerend,” zegt assistent-professor Kyle Ratner van de Universiteit van Californië in Santa Barbara. “Consumenten nemen aan dat een vrij te verkrijgen pijnstiller hun fysieke symptomen zal verlichten, maar ze verwachten geen bredere psychologische effecten.”

Volgens de onderzoekers bieden de medicijnen potentieel om mensen met emotionele problemen te helpen, maar er is verder onderzoek nodig om daar uitsluitsel over te brengen. Volgens Ratner moet ook nagegaan worden of er negatieve effecten zijn voor mensen die het middel nemen in combinatie met andere medicijnen of die depressief zijn.

Beleid

De auteurs beklemtonen dat verder onderzoek nodig is vooraleer er eventuele nieuwe richtlijnen en regelgeving voor de medicijnen komen, maar ze dringen er bij de beleidsmakers wel op aan om na te denken over de mogelijke gezondheidsrisico’s indien het nieuwe bewijs wordt bevestigd.

De studie werd gepubliceerd in het vakblad ‘Policy Insights from the Behavioural and Brain Sciences’.