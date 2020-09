Studie naar potentieel coronavaccin van AstraZeneca opnieuw opgestart AW

12 september 2020

15u52

Bron: Oxford University 42 Medisch Een week nadat farmareus AstraZeneca en de Universiteit van Oxford hun vergevorderde proeven naar een potentieel coronavaccin onderbraken, wordt de studie weer opgestart. De proeven werden stilgelegd Een week nadat farmareus AstraZeneca en de Universiteit van Oxford hun vergevorderde proeven naar een potentieel coronavaccin onderbraken, wordt de studie weer opgestart. De proeven werden stilgelegd nadat een van de proefpersonen onwel werd. “Dat valt te verwachten bij grote onderzoeken zoals deze”, luidt het nu in een korte verklaring.



“Standaard beoordelingsprocedures hebben aanleiding gegeven tot een onderbreking van de vaccinaties om de veiligheidsdata te beoordelen”, zo klonk het een week geleden bij AstraZeneca. Een van de (vrouwelijke) proefpersonen zou pijnlijke bijwerkingen hebben vertoond.



Het is onduidelijk of de ontdekte patiënt daadwerkelijk is ingeënt of tot de controlegroep behoorde die een placebo kreeg. AstraZeneca heeft laten weten geen verdere medische informatie te kunnen geven. Alle vrijwilligers die meedoen aan de test en de wetenschappers die daarbij zijn betrokken worden wel op de hoogte gesteld van de relevante bevindingen. Deze zullen ook conform internationale richtlijnen terug te vinden zijn in de klinische registers.



Na grondig onderzoek van een onafhankelijke veiligheidscommissie en de Britse waakhond voor medicijnen en gezondheidsproducten (MHRA), mogen de proeven nu toch hervat worden. Die liet weten dat het veilig is om de klinische tests met het ‘AZD1222'-vaccin voort te zetten.

Grootste Europese kanshebber

Meerdere farmaceuten werken aan een mogelijk vaccin om besmetting met het coronavirus te voorkomen. AstraZeneca en Oxford staan momenteel het verst in die ontwikkeling. Ze zitten in de zogenoemde klinische testfase 3. Dat is de laatste stap voordat toezichthouders moeten beslissen of een middel op de markt mag worden gebracht. Europese landen hebben alvast miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.

