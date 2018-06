Studie: "Luchtvaartpersoneel heeft hoger risico op kanker" IB

26 juni 2018

06u26

Bron: Belga 9 Medisch Vliegtuigbemanningsleden hebben een verhoogd risico op verschillende vormen van kanker. Dat blijkt uit een studie van de Harvard School of Public Health in het Amerikaanse Boston, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het vakblad Environmental Health.

De onderzoekers combineerden voor hun studie een eigen onderzoek naar meer dan 5.300 voornamelijk vrouwelijke cabinepersoneelsleden met de resultaten van een nationale gezondheidsstudie bij 5.000 mensen van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC.

Uit de resultaten van de studie blijkt dat 15 procent van de bemanningsleden van vliegtuigen een kankerdiagnose krijgt. Vergeleken met een gemiddelde Amerikaan uit dezelfde leeftijdsgroep hebben veelvliegers een hoger risico op tumoren in de borst (3,4 procent in plaats van 2,3 procent), baarmoeder (0,15 in plaats van 0,13 procent), baarmoederhals (1,0 in plaats van 0,7 procent), darm (0,47 in plaats van 0,27 procent) en schildklier (0,67 in plaats van 0,56 procent).

Huidkanker

Nog duidelijker kwam het al langer bekende verhoogde risico op huidkanker naar boven. Meer dan dubbel zoveel stewardessen (2,2 procent) ontwikkelen melanomen, terwijl ze goed vier keer meer kans (7,4 procent) hebben op andere vormen van huidkanker. Ook bij mannelijk boordpersoneel is er een hogere kans op huidkanker, al is die beduidend lager dan bij vrouwen.

De onderzoekers wijzen erop dat de resultaten des te opvallend zijn gezien het percentage zwaarlijvigen en rokers onder luchtpersoneel erg laag ligt.