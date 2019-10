Studie bevestigt: “Wie aan de kust woont, is mentaal gezonder” Joeri Vlemings

01 oktober 2019

16u04 0 Medisch Mensen die dicht bij de zee wonen, zijn mentaal gezonder en gelukkiger dan wie in het binnenland woont. Wetenschappers aan de universiteit van Exeter onderzochten 25.963 deelnemers om tot deze conclusie te komen.

Uit het onderzoek blijkt dat wie op minder dan een kilometer van de zee woont 22 procent minder kans heeft op symptomen van mentale gezondheidsproblemen dan wie op minstens 50 km van de kust woont. Bij gezinnen met een laag inkomen hebben kustbewoners zelfs 40 procent minder kans op gelijkaardige symptomen dan wie het binnenland als leefomgeving heeft. Deze resultaten bevestigen de gangbare theorie dat een omgeving met water - vooral de kust - een positieve invloed kan hebben op de gezondheid en het welzijn van de bewoners.

Burgers die het in het leven met minder moeten rooien, zijn doorgaans gevoeliger voor psychische klachten zoals angst en depressie dan wie een hoger inkomen geniet. De studie, gepubliceerd in Health and Place, versterkt het vermoeden dat een vlottere toegang tot de zee die verschillen in gezondheid bij bewoners van steden en -gemeenten bij de kust kan helpen inperken.

“Ons onderzoek toont voor het eerst aan dat armere gezinnen die dicht bij de kust wonen minder last hebben van mentale gezondheidsproblemen”, zegt dr. Jo Garrett, die de studie leidde. “Deze ‘beschermende’ zone kan nuttig zijn om te helpen de geestelijke gezondheid van mensen met een hoger en met een lager inkomen gelijk te trekken.”