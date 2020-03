Studente (21) krijgt ‘grote, harige donorarmen’ na ongeval in India, maar ze blijken langzaam te veranderen KVDS

13 maart 2020

16u20

Bron: AFP, The Indian Express, The Telegraph, LiveScience 34 Medisch Een jonge vrouw uit India stelt haar artsen voor een raadsel na een ingrijpende transplantatie. Shreya Siddanagowder (21) raakte haar armen en handen kwijt bij een zwaar ongeval en was blij toen ze een jaar later te horen kreeg dat er een geschikte donor was gevonden. Er bleek wel een probleem: de nieuwe armen waren groot, donker en harig, want ze kwamen van een man. De operatie ging toch door. Drie jaar later blijken haar nieuwe ledematen zich echter langzaam aan te passen.

Het noodlottige ongeval gebeurde in 2016. Shreya was toen 18 jaar. Omdat het een hele tijd had geduurd eer ze hulp had gekregen, bleken haar zwaar gehavende armen niet meer te redden. Ze moesten worden afgezet, net onder de elleboog. De studente kwam op een lijst voor donorarmen te staan, maar haar vooruitzicht was niet hoopgevend. Armdonors zijn moeilijk te vinden. En zeker in India, waar families van overledenen niet graag ledematen afstaan van de doden.

Telefoon

In augustus 2017 rinkelde echter de telefoon bij de familie Siddanagowder. Er was toch een donor gevonden met dezelfde bloedgroep als Shreya. Alleen… het ging om “een man met grote, donkere en harige armen”. Een student (21) die hersendood was verklaard na een fietsongeval. Desondanks twijfelde de studente geen seconde. Tijdens een 13 uur durende operatie bevestigde een team van 20 chirurgen en 16 anesthesisten de armen van de man aan het lichaam van Shreya.





De operatie was een succes en Shreya moest meer dan een jaar fysiotherapie volgen om aan haar nieuwe ledematen te wennen en ermee te leren werken. Terwijl de zenuwen langzaam herstelden, kreeg ze er ook steeds meer gevoel in. Ze kan intussen zelfs al weer schrijven.

Maar er was meer. Goed twee jaar na de operatie hebben de armen zich beetje bij beetje aangepast aan hun nieuwe lichaam. Ze zijn lichter, slanker en haarloos geworden.

Haar artsen hebben niet echt een verklaring voor de verandering. Ze denken in de richting van de hormonen van de vrouw. Het gebrek aan testosteron en het langzaam veranderen van de cellen van de armen in eigen cellen die pigment produceren en zo kleur geven aan de huid.

Raadsel

Dokter Subramania Iyer – die mee de transplantatie uitvoerde – zegt voor een raadsel te staan. “Haar handen begonnen al snel veel verandering te vertonen”, zegt hij. “Dat zou kunnen komen door een hormoon dat aangestuurd wordt door onze hersenen en de melanineproductie stimuleert. We vragen ons af of het niveau van dat hormoon in het lichaam de huidskleur kan beïnvloeden. Er is meer onderzoek nodig om de exacte oorzaak te vinden.”

De operatie die Shreya onderging, was de allereerste dubbele handtransplantatie in Azië. En de allereerste transplantatie van een ledemaat naar een patiënt van een andere sekse.

