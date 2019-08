Strijd tegen kanker kost al meer dan een miljard euro IB

26 augustus 2019

05u35

Bron: Belga 2 Medisch De terugbetaling van medicijnen tegen kanker heeft de ziekteverzekering vorig jaar meer dan 1 miljard euro ­gekost. Dat is maar liefst driekwart meer dan in 2016, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

In 2016 besteedde de Belgische ziekteverzekering nog zo'n 600 miljoen euro aan medicatie tegen kanker. Twee jaar later is dat al meer dan een miljard. Al gaat het om een schatting, aangezien nog niet alle uitgaven voor 2018 geboekt zijn.

Een van de oorzaken van deze specta­culaire stijging is het succes van de immuuntherapie: ­medicatie die het afweersysteem stimuleert om de tumor aan te vallen. Hoewel slechts een beperkt deel van de ­patiënten immuuntherapie krijgt, bedragen de uitgaven intussen al vele malen meer dan die voor chemotherapie.

Onredelijk hoge prijzen

Volgens de stichting Kom Op Tegen Kanker zijn de prijzen die de farma-industrie vraagt voor nieuwe medicatie on­redelijk geworden. Soms gaat het om honderdduizenden euro's per patiënt.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) denkt eraan om de ziekteverzekering alleen die behandelingen terug te laten betalen waarvan de patiënt effectief beter wordt. Als dat niet zo is, zou de producent zelf opdraaien voor de kosten.