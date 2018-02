Straks een glas gaan drinken, nu het nog kan? We ontwikkelen immers een gen dat ons misselijk maakt van alcohol LB

23 februari 2018

17u30

Bron: Independent, Live Science 0 Medisch Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de mens op dusdanige manier aan het evolueren is dat we in de toekomst zo misselijk zullen worden van alcohol dat we geen druppel drank meer zullen aanraken. We ontwikkelen immers een gen dat ons een "slechte fysieke reactie" op het drinken van alcohol bezorgt, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Bij het onderzoek van recente trends in de selectie van genen doorheen verschillende populaties ontdekten vorsers dat een variant van een gen dat ons slecht doet reageren op drank tegelijktijdig is opgedoken in verschillende populaties, en dit zonder een directe genetische erfenis. De studie van wetenschappers aan de universiteit van Pennsylvania werd gepubliceerd in het vakblad Nature, Ecology & Evolution.

Iedereen, overal

De wetenschappers komen tot die conclusie nadat ze de resultaten van het 1000 Genomes Project - een zevenjarige studie die de menselijke variatie en genetische data bestudeerde - uitfilterden en de gegevens analyseerden van 2.500 mensen uit 20 bevolkingsgroepen, verspreid over vier continenten.

Ze ontdekten dat een groep enzymen, zogenoemde alcohol dehydrogenase, die ons lichaam helpen alcohol af te breken, een genetische variatie ondergingen die de enzyme stimuleert maar resulteert in een "slechte fysieke reactie op alcoholconsumptie".

In mensentaal: de drank in ons lichaam wordt minder doeltreffend afgebroken, zodat wanneer we toch drinken we ons zo misselijk voelen dat we wellicht niet meer zullen drinken of alvast niet genoeg om verslaafd te worden.

"Positieve selectie"

Die genetische variaties werden in vijf populaties in verschillende continenten aangetroffen, wat het heel onwaarschijnlijk maakt dat de wijziging enkel toe te schrijven is aan genetische erfelijkheid.

De vorsers hebben het over een "positieve selectie bij de mens". Dubbel goed nieuws dus: onze kleinkinderen zullen wellicht niet meer hopeloos aan de fles verslingerd raken en tenzij u een genetische voorloper bent die nu al misselijk wordt van drank, kan u het weekend wél nog met een stevig glas inluiden.