Stormloop op HIV-medicijnen in zoektocht naar behandeling tegen coronavirus HLA

06 februari 2020

12u30

Bron: Reuters 0 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukte gisteren nog eens dat er geen werkzaam medicijn bestaat tegen het nieuwe coronavirus. Het Chinese Nationale Gezondheidscomité meldde dat een bepaald HIV medicijn gebruikt kan worden door patiënten met het coronavirus, zonder uit te leggen op welke manier die medicijnen kunnen helpen. Nu ook dokters succesverhalen delen, gaan heel wat Chinezen op zoek naar deze medicijnen. Sommige HIV-positieve Chinezen delen ze gratis uit, anderen maken er een handeltje van.

Onder meer Thaise dokters meldden deze week dat zij met succes patiënten met het nieuwe coronavirus behandeld hadden met de HIV-medicijnen. Onder meer een 70-jarige vrouw die al tien dagen in het ziekenhuis lag met het coronavirus, verbeterde zienderogen nadat ze de HIV-medicijnen toegediend kreeg. “De toestand van de patiënt ging er sterk op vooruit,” vertelde dokter Kriangska Atipornwanich, een longspecialist in het Rajavithi ziekenhuis in Bangkok tegen Reuters. “48 uur nadat we haar een combinatie van anti-griep medicijnen en HIV-medicijnen hadden toegediend, testte ze voor het eerst in tien dagen negatief op het virus.”

Alternatief circuit

Een 30-jarige Chinese man met de bijnaam “Brother Squirrel”, die naar eigen zeggen medicijnen tegen HIV verzamelt “zoals eekhoorns noten verzamelen", deelde samen met een aantal andere HIV-patiënten 5.400 pillen uit op minder dan een week tijd. Ze verdelen de medicijnen, die enkel op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn gratis, en plaatsten daarvoor zelfs een zoekertje op het grootste Chinese sociale netwerk Weibo. “Het voelde alsof we ons aan het organiseren waren voor een militaire missie”, vertelde de man aan Reuters. De eerste dagen was er amper tijd om te eten of te slapen, de berichten stroomden binnen, legde hij uit. “Zo veel mensen die het medicijn nodig hebben, ik wilde geen tijd verliezen.”

Minder altruïstische mensen zagen in de berichten over HIV-medicijnen een ideale opportuniteit om wat extra geld te verdienen. Zij kopen grote hoeveelheden van het medicijn op op de ‘grijze markt’ in India, om het nadien voor een veelvoud van de prijs door te verkopen aan Chinezen die vrezen voor het virus.

Bijwerkingen

Volgens het WHO is er geen bewijs dat dergelijke behandelingen effectief zijn in de strijd tegen het coronavirus. Bovendien waarschuwen de Chinese gezondheidsautoriteiten voor mogelijke bijwerkingen van de HIV-medicijnen, zoals diarree, misselijkheid en leverschade.