Stockbreuk bij vaccins tegen HPV, maar geen onoverkomelijke problemen verwacht HLA

07 februari 2020

11u49

Bron: Belga 0 Medisch Het vaccin dat in Vlaanderen en Wallonië gebruikt wordt om jongens en meisjes in de eerste graad van het secundair onderwijs in te enten tegen het Humaan Papillomavirus (HPV), kan tijdelijk niet meer geleverd worden door producent MSD. Dat meldt La Libre vrijdag, en de informatie wordt ook bevestigd door het federaal geneesmiddelenagentschap (FAGG). Er werden aanbevelingen gelanceerd om de huidige voorraad zo efficiënt mogelijk aan te wenden, waardoor er geen grote problemen worden verwacht.

Het Humaan Papillomavirus (HPV) kan baarmoederhalskanker bij meisjes veroorzaken, maar kan ook leiden tot hoofd-, keel- of peniskanker of anogenitale wratten. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië kunnen jongens en meisjes daartegen ingeënt worden met het vaccin Gardasil 9. Maar producent MSD heeft dus te maken met een stockbreuk van dat product.

Als de vaccinatiereeks nog niet is opgestart, raden we aan om daarmee te wachten. Ann Eeckhout, woordvoerster FAGG

"De onbeschikbaarheid van Gardasil 9 dateert van 16 december vorig jaar en zal nog tot 1 maart duren", zegt FAGG-woordvoerster Ann Eeckhout. De stockbreuk werd als een "kritieke onbeschikbaarheid" ingeschaald, en er werd een task force ingeschakeld om aanbevelingen te doen. "Die experts hebben onder meer aangeraden om de voorraad die nog beschikbaar is bij de groothandelaars in de eerste plaats in te schakelen voor herhalingsvaccins. Het vaccin moet namelijk twee keer worden toegediend. Als de vaccinatiereeks nog niet is opgestart, raden we aan om daarmee te wachten. Het levert geen onoverkomelijk probleem op om die vaccinatie iets later te laten plaatsvinden", zegt Eeckhout.

Bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid luidt het vrijdag dat er geen problemen worden verwacht. "Er is momenteel geen tekort", zegt woordvoerder Joris Moonens. "We verwachten ook geen probleem, op voorwaarde dat er niet wordt gehamsterd en enkel de normale hoeveelheden bij de groothandel worden besteld."

Het Office de la naissance et de l'enfance (ONE) van de Franse gemeenschap heeft beslist om voorrang te geven aan diensten en centra die verantwoordelijk zijn voor gezondheid op scholen, zo meldt La Libre.