Stichting tegen Kanker kent recordbedrag toe aan nieuwe wetenschappelijke projecten ADN

27 juni 2019

18u06

Bron: Belga 0 Medisch De Stichting tegen Kanker heeft in 2018 een recordbedrag van 25 miljoen euro toegekend aan 75 wetenschappelijke projecten. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag.

De Stichting tegen Kanker lanceert elke 2 jaar een projectoproep voor wetenschappelijk onderzoek. Twee onafhankelijke jury's selecteren uit de aanvragen de meest veelbelovende projecten voor een 'wetenschappelijke grant' of beurs.

Het aantal geselecteerde projecten gaat gestaag in stijgende lijn: in 2008 werden er 45 projecten geselecteerd. In 2018 ging het om 75 projecten en 25 miljoen euro, een bedrag dat gespreid kan zijn over meerdere jaren. Daarnaast financierde de Stichting in 2018 130 projecten om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren, voor een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro.

De Stichting tegen Kanker kende in 2018 in totaal 31,4 miljoen euro toe aan informatie en gezondheidspromotie, steun aan wetenschappelijk onderzoek en sociale ondersteuning. Het totale aantal donaties bedroeg 36,8 miljoen euro in 2018, waarvan 19,4 miljoen legaten waren.