Steeds meer teken door klimaatopwarming: wat te doen bij een beet? Redactie

14 april 2018

15u29

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) heeft vandaag de allereerste gids "Wat te doen bij een tekenbeet" uitgereikt aan KSA Zelem in het Limburgse Halen. De campagne, "Wees niet gek. Doe de tekencheck", en de website www.tekenbeten.be geven een duidelijk advies over teken: "controleer, verwijder en volg op".

De campagne is gericht op iedereen die in de natuur komt, want door de klimaatopwarming komen teken steeds vaker voor. Tussen maart en oktober zijn de teken bijzonder actief, zoals in bossen, tuinen en parken. Daarom is het volgens de minister belangrijk om duidelijke informatie te verschaffen over hoe een teek correct verwijderd moet worden. "Onze boodschap is gemakkelijk te onthouden: controleer, verwijder en volg op", zegt minister Vandeurzen.

Volgens de campagne controleert u best dezelfde dag dat u in de natuur bent geweest nog op tekenbeten. Om ziektes te voorkomen, moet u de teek rustig en in één beweging verwijderen, zonder ze te draaien of plat te duwen. Vervolgens moet u de plek van de tekenbeek één maand in de gaten houden: een steeds groter wordende plek kan een symptoom van de ziekte van Lyme zijn, terwijl u ook met griepsymptomen best naar de huisarts gaat.

Meer dan tweeduizend jeugdbewegingen in Vlaanderen krijgen de komende weken de gids "Wat te doen bij een tekenbeet" opgestuurd, zodat ze die in hun EHBO-koffer kunnen bewaren. Scholen en verenigingen kunnen de gids gratis bestellen op www.tekenbeten.be, waar ze ook een campagnetoolkit en een educatief pakket kunnen terugvinden. De campagne is ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven, in samenwerking met Sciensano.