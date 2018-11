Steeds meer jongeren laten zich testen op chlamydia TTR

19 november 2018

12u10

Bron: Belga 0 Medisch Steeds meer jongeren laten zich testen op chlamydia. Dat blijkt uit cijfers van de Christelijke Mutualiteiten (CM). Chlamydia is de meest vastgestelde seksueel overdraagbare aandoening (soa). Omdat heel wat jongeren niet weten dat ze de ziekte hebben, lanceert de CM vandaag een campagne.

In 2012 lieten net geen 11.000 mannen en vrouwen tussen 18 en 25 jaar zich testen op chlamydia (cijfers CM-leden). Vijf jaar later zijn er dat bijna 18.000, een stijging met maar liefst 63 procent. "Dat is positief, maar het kan nog beter", zegt de CM.



Chlamydia is heel besmettelijk en komt vooral bij jongeren voor. De soa is makkelijk te behandelen en doorgeven is eenvoudig te voorkomen. Heel wat mensen beseffen echter niet dat ze chlamydia hebben, omdat er vaak geen klachten optreden.

"En dat is wel degelijk een probleem", zegt Sandra Van den Eynde van het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa. "Zonder behandeling kan de aandoening ernstige complicaties veroorzaken, zoals ontsteking van het baarmoederslijmvlies, de eileiders of eierstokken bij vrouwen of bijbalontsteking bij mannen."

Symptomen

Als er bij chlamydia toch symptomen opduiken, zijn dat bij vrouwen onder meer klachten die doen denken aan een blaasontsteking zoals pijn, een branderig gevoel bij het plassen en pijn in de onderbuik. Mannen kunnen pijn of een branderig gevoel bij het plassen ervaren, zien soms een waterige tot etterige afscheiding uit de penis of hebben pijn in de balzak. Als er klachten zijn, verschijnen ze gemiddeld twee weken na de besmetting. Wie chlamydia heeft, raakt daar makkelijk van af met antibiotica.

Chlamydia voorkomen kan door veilig te vrijen. CM lanceert daarom een campagne die zich richt op studenten. Samen met Sensoa en Durex deelt CM dit najaar op heel wat studentenlocaties in totaal 40.000 condooms uit. Via kaartjes met cartoons wil CM de studenten informeren over de soa.