Steeds meer aanwijzingen dat coronavirus ook diabetes kan uitlokken AW

25 juni 2020

11u58

Bron: Nature 4 Medisch Diabetespatiënten behoren sowieso al tot de risicogroep en kunnen ernstig ziek worden na een besmetting met het coronavirus SARS-CoV-2. Maar steeds meer aanwijzingen suggereren dat een infectie met het coronavirus ook diabetes kan uitlokken bij patiënten die daarvoor nog gezond waren.

Finn Gnadt, een gezonde 18-jarige Duitse jongeman, werd in april getest op het coronavirus. Zijn ouders waren immers ziek geworden na een vakantie in Oostenrijk. Uit de test bleek dat Gnadt antilichamen had aangemaakt – en dus besmet was met SARS-CoV-2 – maar daar had hij helemaal niets van gemerkt. Totdat hij enkele dagen later, al sliep hij ruim acht uur, ontzettend moe was. Én dorst. Zoveel dorst.

Gnadt werd gediagnosticeerd met diabetes type 1. En zijn arts, Tim Hollstein (University Hospital Schleswig-Holstein in Kiel), geloofde dat de suikerziekte misschien wel getriggerd was door het coronavirus.

Bij de meeste diabetes(type 1)patiënten beginnen hun immuuncellen plotseling de bètacellen - die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van het hormoon insuline - in de alvleesklier te vernietigen. Maar bij Gnadt werden zulke immuuncellen niet teruggevonden in zijn bloed. Vermoedelijk werden zijn bètacellen vernietigd door het virus, zo stelt Tim Hollstein.

Beweging in twee richtingen

De Duitse arts is overigens niet de enige die gelooft dat het virus diabetes kan uitlokken. Zo publiceerden Britse wetenschappers een onderzoek waarbij ze het volgende concludeerden: “Er is een bidirectionele relatie tussen Covid-19 en diabetes”. Een beweging in twee richtingen dus. “Enerzijds gaat diabetes gepaard met een verhoogd risico op ernstige complicaties bij een besmetting. Daarnaast worden nieuwe gevallen van diabetes geassocieerd met het coronavirus.” Zo staat te lezen in het vaktijdschrift New England Journal of Medicine.

“Hoe het virus de glucosestofwisseling exact beïnvloedt, is nog onduidelijk,” vertelt onderzoeker Francesco Rubino. Mogelijk heeft het iets te maken met het ACE2-eiwit, dat is het receptoreiwit waar het virus zich aan hecht. En tal van organen die betrokken zijn bij het regelen van onze bloedsuikerspiegel, zijn rijk aan zulke receptoreiwitten. “We weten ook niet of diabetes onder coronapatiënten de klassieke typen 1 of 2 betreft of dat het mogelijk zelfs om een heel nieuwe vorm van diabetes gaat.”

Hypotheses

Hoe dan ook gaat het nog steeds om een hypothese die vooralsnog niet concreet onderzocht werd. “We moeten de diabetespercentages dus zeker in de gaten houden bij voormalige coronapatiënten”, aldus Naveed Sattar die onderzoek doet naar metabole ziekten aan de University of Glasgow.