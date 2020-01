Stapje dichter bij universeel kankermedicijn? Nieuwe immuuncel “vernietigt alle types kanker” in labo idv

21 januari 2020

Medisch Wetenschappers van de universiteit van Cardiff ontdekten een nieuw type immuuncel die mogelijk àlle types van kanker te lijf zou kunnen gaan. Maar het is te vroeg om al te juichen.

Ze deden de vondst toevallig, bij de analyse van alle stalen uit een bloedbank in de hoop nieuwe immuuncellen te vinden die bacteriën bestrijden. Er dook een tot nu toe onbekende immuuncel op. Die T-cel heeft een receptor die op een laboratoriumschaaltje werkt als een grijphaak die zich vastklampt aan kankercellen. Gezonde cellen worden genegeerd. De T-cel bleek zowel long-, huid-, bloed-, dikke darm-, borst-, bot-, prostaat-, eierstok-, nier- en baarmoederhalskanker te vernietigen. “Dit is nog niet getest op mensen, maar heeft een enorm potentieel”, zegt professor Andrew Sewell.

Zo’n stelling krijg je niet zomaar gepubliceerd in Nature Immunology. “Zij checken alle bevindingen”, reageert professor dr. Michel Delforge van het Leuvens kankerinstituut. “Toch is het te vroeg om te claimen dat je hiermee alle kankers kan genezen. Kanker ontstaat net als ons immuunsysteem de problemen niet onder controle krijgt. Hier zag men in artificiële toestand dat de T-cellen gezuiverde kankercellen aanvallen. Het is nog af te wachten of ze in het menselijk lichaam ook geen gezonde cellen afbreken.”

“In plaats van één therapie voor àlle kankers, zien we in de praktijk trouwens net vaker therapie-op-maat”, gaat Delforge verder. “Met de CAR-T-immuuntherapie (waarbij afweercellen uit het bloed van de patiënt worden geïsoleerd, gemodificeerd en weer teruggeplaatst in het lichaam) kunnen we bepaalde vormen van lymfeklierkanker en leukemie bij kinderen bestrijden. Ik zie patiënten genezen, maar sommigen zien we helaas ook weer hervallen”.