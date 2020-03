Spoedarts Ignace Demeyer: “Epidemie in Italië werd groter na sluiting scholen” HLA

19 maart 2020

19u54

Bron: VTM NIEUWS 204 coronavirus Ignace Demeyer, spoedarts in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst, betreurt de beslissing om de scholen te sluiten. “Dat hebben ze in Italië ook beslist, en daardoor is de epidemie er nog groter geworden”, zei hij in de studio bij VTM NIEUWS. De spoedarts pleit ook voor een totale lockdown.

Door de lessen op te schorten zijn heel wat kinderen toch bij hun grootouders terechtgekomen, zei Demeyer. “Die kinderen hebben potentieel heel wat mensen besmet”, vreest de arts. Hij verwijst naar Italië, dat het zwaarst is getroffen door het coronavirus. Daar werd de epidemie volgens Demeyer groter nadat beslist werd de scholen te sluiten. Wat Spanje betreft, vreest Demeyer dat de situatie er nog erger zal worden dan in Italië, “waarschijnlijk omdat ze wat te laat waren met het nemen van maatregelen.”

Alleen als we ons strikt aan de maatregelen houden, grote bijeenkomsten vermijden en geen contact hebben met met andere mensen vermijden, kunnen we volgens de arts voorkomen dat het in ons land dezelfde richting uitgaat als in Italië en Spanje. “Als het mogelijk is, moet er een totale lockdown komen”, stelt Demeyer duidelijk.

