Spaanse tiener klaagt over kaakpijn waarna dokters stuk glas in zijn wang vinden AW

20 juli 2019

21u19

Bron: LiveScience 0 Medisch Een Spaanse tiener heeft enkele dokters in het ziekenhuis van Sevilla met verstomming geslagen. De 14-jarige jongen klaagde over moeilijkheden en pijn bij het eten. Geen wonder, hij liep al een maand rond met een stuk glas in zijn kaak.

De tiener was een maand eerder flauwgevallen. Daarbij viel hij tegen een raam waarna het brak en de jongen zich kwetste aan de scherven. Hij bezocht onmiddellijk een dokter die zijn wang verzorgde, en de wonde van één centimeter groot hechtte. Daarmee leek de kous af: de jongen zou snel terug de oude worden.



Alleen zagen de dokters iets over het hoofd: er was een stuk glas van 3,5 centimeter lang in zijn linkse kaak terechtgekomen. Vermoedelijk was dat stuk glas verantwoordelijk voor de diepe snap die gehecht moest worden.



Omdat zijn kaak een maand na het ongeval nog zoveel pijn deed, bezocht hij nogmaals een dokter in het ziekenhuis. Die maakte een röntgenfoto, maar kon zijn ogen niet geloven toen hij de foto van de kaak zag. Achter het jukbeen zat een lang en vreemd voorwerp, zo scherp als een mes.



Meteen nadat een CT-scan de ernst van de ‘kaakpijn’ illustreerde, werd de jongen geopereerd. Het stuk glas is via zijn mond uit zijn kaak verwijderd waarna de tiener zijn mond terug kon bewegen. Al duurde het natuurlijk wel even voordat dat ook pijnloos gebeurde.

