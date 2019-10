Sp.a en N-VA slaan handen in elkaar tegen duistere farmadeals IB

28 oktober 2019

05u54

Bron: Belga 0 Medisch N-VA en sp.a dienen samen een wetsvoorstel in om meer transparantie te krijgen rond de geheime contracten tussen de overheid en de farmabedrijven. Een meerderheid is in de maak. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

Die zogenaamde 'artikel 81-contracten' kwamen onlangs weer in opspraak. Zo betaalt de sociale zekerheid een goedkoop geneesmiddel voor ouderdomsblindheid, Avastin, níét terug, maar de veel duurdere variant Lucentis wél.

Die situatie kost volgens de oppositie onterecht een bom geld aan de sociale zekerheid. Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block is er géén sprake van een meeruitgave omdat er in geheime onderhandelingen een stevige korting is bedongen. Daardoor zou de prijs gedaald zijn tot het niveau van het goedkopere Avastin. Alleen kan niemand die bewering verifiëren door de strikte geheimhouding rond artikel 81.

Discretie

"Wij zijn niet tegen die geheime afspraken en we beseffen dat enige discretie nodig is, maar we moeten er op een of andere manier toch toezicht op kunnen hebben", zegt Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA). In het wetsvoorstel van N-VA en sp.a zal het Rekenhof in bepaalde gevallen en op vraag van het parlement de artikel 81-contracten kunnen inzien.