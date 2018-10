Snuffelhonden kunnen ook malaria opsporen AW

30 oktober 2018

13u23

Bron: Medical News Today 0 Medisch Honden worden alvast ingezet om drugs, vermiste personen en wapens op te sporen. Voortaan kunnen de beestjes ook malariapatiënten aanduiden volgens Britse biologen. En dat door slechts te snuffelen aan de kleding van vermoedelijke patiënten. Een welgekomen alternatief voor het huidige bloedonderzoek om de dodelijke ziekte op te sporen, want de voornaamste doodsoorzaak bij malaria is een late diagnose.

Lexi, Sally en Freya, twee labradors en een spaniël mochten in Gambia aan de sokken van zieke en gezonde kinderen snuffelen. Dat maakte deel uit van het onderzoek van de Britse biologen. Voordat de honden hun ding deden, werden de kinderen op malaria getest via een regulier bloedonderzoek. Zo controleerden de onderzoekers, na de snuffelronde, of de juiste sokken werden aangeduid. De honden wisten 70 procent van de besmette sokken correct aan te duiden, zelfs als de malariaparasiet de kinderen nog niet ziek maakte.



De kinderen sliepen voor het onderzoek wel een nacht met hun sokken aan. Daardoor was de geur voldoende sterk. En hoe langer het kind ziek was, hoe moeilijker de honden dat konden aanduiden. “Als de malariaparasiet al een tijdje rijpte, levert die een andere bijdrage aan de lichaamsgeur. Eentje die de honden moeilijker herkennen”, aldus de onderzoekers. Dat verklaart volgens hen waarom drie van de tien besmette kinderen niet herkend werden door Lexi, Sally en Freya.

Hoe de honden duidelijk maakten dat een kind malaria zou hebben? De dieren werden op voorhand getraind om stokstijf te blijven staan voor de sokken waarop de malariaparasiet huishield.

Bijna 500.000 doden

Malaria maakte in 2016 wereldwijd 445.000 doden. In totaal werden er 216 miljoen infecties geregistreerd datzelfde jaar. En de voornaamste doodsoorzaak bij malaria is een vertraagde diagnose. Op die manier kan malaria zich makkelijk over landsgrenzen heen verspreiden. Dragers beseffen immers niet dat ze een ziekte opliepen en reizen zonder het te weten, het land in en uit. Om dat te voorkomen, komen de snuffelaars goed van pas.